聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅舔海灘撿到的黏稠生物 網稱命大：一定沒看過全球十大危險動物！
國外一名男子在海灘上發現一個「黏糊糊」的生物後，徒手拿起最後甚至作勢舔牠。經查為「世界第三毒」生物，讓網友直呼男子命大：「他一定沒看過全球十大危險動物！」
這隻生物其實是有「漂浮殺手」之稱的僧帽水母（Portuguese man o' war），被螫到恐會致命，且死去的僧帽水母或脫落的觸鬚在數小時內，仍能造成傷害。
這個名為alexa_reed2的男子日前在社群平台上傳這支影片，吸引超過580萬觀看人次。影片拍到這個軟軟的生物擱淺在海邊，頭部呈透明氣球狀，下方帶著藍色，長著細長觸角。alexa_reed2一邊用手指觸碰生物一邊說：「嗨大家，水母在這裡，冷冷黏黏的，我要撿起來。」撿起來後接著表示：「牠長這樣。是的，牠是一隻水母，看牠有多大。喔牠還在移動，天哪我要舔牠。」
網友Mndiaye_97警告他人不要效仿alexa_reed2的行為，表示這不是水母，只是長得像水母而得名的僧帽水母，並稱alexa_reed2非常幸運逃過一劫，因為毒液會引發一連串過敏反應、喉嚨腫脹、心臟問題和呼吸困難，最後讓人窒息而死，「甚至來不及或是沒辦法寫遺囑。」
網友Ruperto指出：「如果alexa_reed2因此身亡，這不是悲劇，而是物競天擇。」網友Problem Child則說：「這就是女性壽命比男性長的原因。」網友qt_dazxel提到如果在海邊看到這種生物，第一件事就是「立刻跑開！」
@alexa_reed2
##fyp ##foryoupage ##paratupagina don’t try this ⚠️⚠️♬ original sound - Alexareed
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言