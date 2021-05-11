日高中生流行用熱熔膠槍化眼淚妝 網友嚇壞：好像色情畫面

日本女高中生（JK）的潮流「來得快、去得快」，就像一道閃電般，只要稍為不留意便會落後。你知道現在JK之間流行什麼嗎？原來珍珠奶茶、彩虹拉絲芝士已經過氣了，用100圓日幣（約新台幣25元）商品自製道具，然後自拍才是王道！最近，有日本節目採訪時下JK最紅的妝容，其中大受年輕人歡迎的「熱熔膠眼淚妝」竟然登上了Twitter熱門搜尋，遭過萬名網友批評「太過危險」、「完全不可愛，反而像AV裏出現的18禁色情畫面！」為什麼這個妝容會有這麼多負評呢？

日本節目《ニノさん》最近邀請到年輕美女創業家椎木里佳，向大家解釋時下女高中生（JK）的流行趨勢，椎木里佳在2013年（當年15歲）走紅，還是高中生的她在父親的幫助下成立了JK市場的媒體事業的公司，成為最年輕創業家和社長，這家公司至今依然在營運，更有不少員工是現役JK！

這家公司至今依然在營運，更有不少員工是現役JK！圖翻攝自日本節目《ニノさん》

椎木里佳解釋日本JK的市場很大，但流行趨勢卻過得很快，一般爆紅的潮流最多維持2個星期，而說到JK，其中一個不得提就是「盛り写真」，意思是拍得非常好看的照片，現在有不少女高中生會透過使用自拍輔助燈和美顏軟體等拍出「盛り写真」，然後上傳到Twitter和Instagram。

椎木里佳認為現在正流行著一個新的趨勢：「JK會使用100円商店的原材料加工制作道具，然後再自拍，這樣能增加照片的原創性，更能『呃like』」，這種新興的化妝潮流叫做「自作メイク」（自製makeup），JK們會使用100圓商店或者五金雜貨店，然後製作獨一無二的創意道具或者妝容。

許多女高中生會去商店買道具，製作獨一無二的妝容。圖翻攝自日本節目《ニノさん》

節目組在街上訪問了一班現役JK，看看現在最流行的「自作メイク」TOP3！當中包括在臉上貼滿各種貼紙的「貼紙妝」，還有利用搶眼玩具和頭箍製作的「自製造型頭箍」，其中最受爭議的是「グルーガンで涙メイク」，即是利用熱熔膠槍製作的「眼淚妝」，製作DIY手工或作為黏合道具的熱熔膠，在臉上擠出眼淚的形狀，模仿正在流淚的樣子，Instagra搜尋「#涙メイク」立即出現大量照片。

半透明的熱熔膠仿真流到臉頰一半的眼淚，營造楚楚可憐的唯美感，其中一位受訪女高中生表示見過朋友化著「眼淚妝」影貼紙相，這是一件非常流行的事，工作人員忍不住問：「這樣做不痛嗎？」椎木里佳回答：「我覺得應該挺疼的，但能夠拍到『盛り写真』，這樣不是很好嗎？」

半透明的熱熔膠仿真流到臉頰一半的眼淚，營造楚楚可憐的唯美感，受到許多日本年輕人喜愛。圖翻攝自日本節目《ニノさん》

主持人二宮和也看完後表示非常不解：「這是在玩懲罰遊戲嗎？」節目播出後，「熱熔膠眼淚妝」立即登上日本Twitter的熱門搜尋，竟然被網友一致負評圍罵！有網友找到這個妝容的出處，其實是源自一位很受日本JK歡迎的韓國YouTuber「会社員Aちゃん」，她曾經在影片中邀請到著名化妝師示範「眼淚妝」，當中有提及「眼淚」是由熱熔膠自製而成。

大部分網友認為將熱熔膠放在臉上不單止危險，而且還對皮膚有害，不應該在節目上宣傳，亦需要標明「不應該模仿」的字句，有人更認為這比較像「鼻涕」，最過份的是，有網友認為JK們把濁白色的液體放在臉上，有點像18禁的色情場景....

網上有不少JK分享自製「眼淚妝」，各位切勿隨意模仿！圖翻攝自Instagram「mino_____o」

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文章授權轉載自《香港01》