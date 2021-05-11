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女模結婚尺度大開！婚紗下半身全透視 一轉身被看光

聯合新聞網 / 綜合報導
女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。圖翻攝自《每日星報》
女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。圖翻攝自《每日星報》

曾被知名雜誌譽為「巴西最性感的女人」的女模麥克里爾（MC Rielle）要結婚了！近日她向英國媒體公布一系列的婚紗定裝照，引發網友熱議。原來，麥克里爾決定在婚禮當天，穿著下半身全透視薄紗的婚紗亮相，麥克里爾表示，「希望讓我的大日子成為一個里程碑，讓所有人一生難忘」。

根據英國媒體《每日星報》報導，日前巴西女模麥克里爾公布自己的婚紗美照，只見照片中，她穿著一襲性感的白紗禮服，不僅胸前開深V到肚臍，露出渾圓的半乳，還有下半身完全透視的薄紗設計，幾乎要彈出整顆屁股蛋，火辣的身材展露無遺。

麥克里爾一轉身就露出整顆屁股蛋。圖翻攝自《每日星報》
麥克里爾一轉身就露出整顆屁股蛋。圖翻攝自《每日星報》

麥克里爾表示，她不喜歡以往傳統婚紗設計，因此選擇穿下半身全透視婚紗，除了要向賓客展露好身材，讓自己奪得「最性感的新娘」稱號之外，也想讓自己婚禮成為一個「里程碑」，希望所有人看了都永生難忘。

據了解，麥克里爾曾被美國成人雜誌《花花公子》譽為「巴西最性感的女人」，她經常在社群網站上分享性感照，還曾為自己的屁股投保了14.7萬英鎊（約新台幣579萬），麥克里爾曾自豪地說，「每個人都想確保最有價值的東西，就我而言，就是屁股。」

麥克里爾穿著透視婚紗，表示要讓自己的婚禮成為一個里程碑。圖翻攝自《每日星報》
麥克里爾穿著透視婚紗，表示要讓自己的婚禮成為一個里程碑。圖翻攝自《每日星報》

麥克里爾曾為自己的屁股保高額保險。圖翻攝自《每日星報》
麥克里爾曾為自己的屁股保高額保險。圖翻攝自《每日星報》

婚紗 巴西

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