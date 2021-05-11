男泡澡大唱愛黛兒的歌 鄰居捎來紙條讓他尷尬癌上身

英國25歲男子喬（Harry Joe）3日在家泡澡時，突然聽到信箱裡有東西掉落的聲音，前去查看發現是新搬來鄰居留的紙條。喬回想自己泡澡時的作為後心虛地在社群平台發問：「你們覺得他剛剛是不是聽見我在泡澡時激動唱著愛黛兒（Adele）的歌曲？」

喬表示原以為這是張噪音投訴紙條，但讀了紙條以後感覺「既尷尬又窩心」。鄰居紙條這麼寫的：「嘿，希望這件事不會怪怪的，但是如果你想出去玩，請敲我的門。若可以認識這棟建築裡的人就太好了，我的狗也能結識新朋友。」

喬說這件事讓他有點害羞，同時覺得很棒：「人們現在很少以這種方式交流，尤其在20多歲的時候。」喬提到愛黛兒只是玩笑話，他通常在泡澡時會一邊喝酒一邊播放音樂，但稱自己確實喜歡愛黛兒，期待她發行新專輯。

喬在這間公寓已住了1年，從來沒有很正式地和這位寫紙條的鄰居說話，2人只有幾次禮貌生疏的交流。但他透露已跟新鄰居互相傳了私訊，約好去咖啡店坐坐，到市區走走。

喬指出當時PO文時只想到自己的粉絲會覺得很有趣，很意外這則訊息爆紅，笑說：「希望愛黛兒也能看到！」