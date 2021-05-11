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影／海邊拍孕肚寫真 竟遇到二戰飛機從天而降墜落海
美國22歲懷孕30周準媽媽艾特森（Kristan Othersen）上月17日到佛羅里達州海邊拍攝孕肚寫真，竟出現一架表演飛行特技的二戰飛機墜落鄰近海域。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這架TBM復仇者式轟炸機（TBM Avenger）參加當地航空表演，突然在海面上低空飛翔時，非常靠近下方泳客。後來飛機引擎故障墜入海中，所幸無人傷亡。
TBM復仇者式轟炸機為美國海軍研發的魚雷轟炸機，1942年開始服役，曾參與中途島海戰（Battle of Midway）。
艾特森的母親安柏（Amber）目擊轟炸機落海表示：「最初以為駕駛開離海面這麼近，只是在做特技表演，所以現場沒人有任何動作。還好落水後沒撞到任何人。」
安柏說駕駛花了幾分鐘才從飛機裡現身，他試著保持耳機乾燥，圍觀民眾紛紛游去飛機旁邊設法幫助他，最後救援隊趕到：「等待時間令人感到痛苦，因為我以為飛機下面有人被壓住。」安柏提到飛行員無恙，但是幾天後起重機才將飛機拉離水中。
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