前CIA探員媽媽超猛育兒法曝光 4歲兒已會騎車、射箭、用刀

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，美國前中央情報局（CIA）探員夫妻42歲的瑞安（Ryan Hillsberg）跟36歲的克莉絲蒂娜（Christina Hillsberg），以他們在職場習得的專業知識，教育膝下5名子女。

他們4歲的兒子阿里（Ari）正在學習用木刀削東西、用弓箭射擊目標的技法，並在學會兩輪自行車後，成為瑞安摩托車上的乘客。而2歲最小的女兒吉吉（Gigi）已會使用迷你弓箭、駕駛小型沙灘越野車。

克莉絲蒂娜將她獨特的育兒術寫成一本名為《父母證照》（暫譯，原書名License To Parent）的著作，且不久後將拍成電視節目。

克莉絲蒂娜坦承，最初看到瑞安養育跟前妻生的3名孩子時有點擔憂：「以他們的年紀而言，沉浸在生存術、射箭和駕駛摩托車這些事似乎有點太年輕了。是否該讓孩子有孩子的樣子？教他們這些技能是否太多了？」

但是克莉絲蒂娜漸漸採用相同方式教育她和瑞安的2名孩子。她表示：「中央情報局訓練員工處理幾乎所有事情的能力，父母不該努力為孩子做同樣的事嗎？」

克莉絲蒂娜2006年開始在維吉尼亞州的中央情報局總部工作，經常徹夜處理恐怖事件或內亂，並為當時二任總統小布希和歐巴馬撰寫簡報。克莉絲蒂娜提到為中央情報局工作除了內容有趣，還笑稱：「也是最好的約會場所，因為每個人都經過了背景調查和心理測試，約會對象很安全！」

克莉絲蒂娜2012年和離婚的同事瑞安相遇、戀愛，並於2014年結婚。克莉絲蒂娜發現彼時的自己接納了「間諜風格」育兒法，她解釋：「就像秘密技能（例如生存）和軟實力（例如溝通）的混合體。準備每天日常事務到意外發生時的處置。」

克莉絲蒂娜舉例：「與孩子們一起打包逃生袋，教他們在不安全的情況下該怎麼做、尋求幫助。就像中央情報局官員準備面對最艱困的情況，通常現實遇到的事情就會容易得多。」

克莉絲蒂娜說她跟瑞安曾帶15歲、13歲和11歲的孩子到西雅圖市中心，給他們紙製地圖，不給手機，讓他們探索城市，最後訓練出「能自給自足的成年人。」而他們教2名最小子女做的第一件事則是打包冒險包，阿里在2歲時已完成6公里多的上坡徒步旅行。

克莉絲蒂娜指出：「阿里曾說他想當間諜。但他現在長大一些了，告訴我他其實想成為一名作家。」