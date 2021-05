雙胞胎學霸「共計獲6.7億元獎學金」 同時錄取逾200間大學

日前美國路易斯安那州的一對雙胞胎姊妹,因有優異的成績讓她們同時錄取了200多間大學,獲得高達2400萬美元(約台幣6.7億元)的獎學金,讓姐妹倆笑稱「簡直就是在創造世界紀錄」。

據《ABC》報導指出,居住在美國路易斯安那州的戴妮莎(Denisha Caldwell)和戴絲提妮(Destiny Caldwell),姊妹倆除了是雙胞胎外,同樣也是他們學校的學霸,兩個人的在校成績優異,GPA(Grade Point Average,平均成績點)分別以4.0與3.95的高分畢業,並且申請到超過200間大學的入學資格,

同時,這些大學也提出了合計將近2400萬美金的獎學金,但報導指出,儘管她們錄取的學校眾多,但其實心裡早已決定要去加州大學洛杉磯分校(UCLA)就讀,並選擇專攻數學與科學的部分,計畫未來朝向醫學領域發展。

「實現你想達成的一切,達成你想實現的一切(Achieve everything you want to accomplish and accomplish everything you want to achieve)。」德妮莎在畢業典禮上致詞時表示,絕對不要被消極情緒打倒,要將它當作動力,用積極的態度面對每件事。