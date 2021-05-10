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雙胞胎學霸「共計獲6.7億元獎學金」 同時錄取逾200間大學

聯合新聞網 / 綜合報導
學霸德妮莎（Denisha）和德絲提妮（Destiny）的合照。 圖／翻攝自IG ddccsisters
學霸德妮莎（Denisha）和德絲提妮（Destiny）的合照。 圖／翻攝自IG ddccsisters

日前美國路易斯安那州的一對雙胞胎姊妹，因有優異的成績讓她們同時錄取了200多間大學，獲得高達2400萬美元（約台幣6.7億元）的獎學金，讓姐妹倆笑稱「簡直就是在創造世界紀錄」。

據《ABC》報導指出，居住在美國路易斯安那州的戴妮莎（Denisha Caldwell）和戴絲提妮（Destiny Caldwell），姊妹倆除了是雙胞胎外，同樣也是他們學校的學霸，兩個人的在校成績優異，GPA（Grade Point Average，平均成績點）分別以4.0與3.95的高分畢業，並且申請到超過200間大學的入學資格，

同時，這些大學也提出了合計將近2400萬美金的獎學金，但報導指出，儘管她們錄取的學校眾多，但其實心裡早已決定要去加州大學洛杉磯分校（UCLA）就讀，並選擇專攻數學與科學的部分，計畫未來朝向醫學領域發展。

「實現你想達成的一切，達成你想實現的一切（Achieve everything you want to accomplish and accomplish everything you want to achieve）。」德妮莎在畢業典禮上致詞時表示，絕對不要被消極情緒打倒，要將它當作動力，用積極的態度面對每件事。

雙胞胎 學霸

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