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女下班回家發現沙發全毀以為小偷上門 實情曝光後被網友罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
女下班回家發現沙發全毀以為小偷上門。圖／取自dailymail
女下班回家發現沙發全毀以為小偷上門。圖／取自dailymail

美國51歲女性謝爾頓（Vickie Shelton）上月24日下班回到家，發現沙發全毀，客廳堆滿沙發裡白色填充物。她起先以為是小偷上門，後來意識到罪魁禍首是家裡養的救援犬Bo。

謝爾頓表示當時她看到沙發面目全非，直覺自己被搶了，但看到牆上電視完好如初，疑惑「為什麼小偷要破壞沙發，卻不帶走電視？」接著謝爾頓看到Bo在一片混亂中對她搖尾巴，瞬間明白是誰闖禍了。

謝爾頓隔天上班時將Bo關進房間裡鐵籠，還開電視播放平靜的聲音，在房裡開風扇、放玩具，希望Bo度過愉快的一天。沒想到謝爾頓下班回家後發現Bo咬破鐵籠，還從房間「破門而出」。

狗兒咬破鐵籠，還從房間「破門而出」。圖／取自dailymail
狗兒咬破鐵籠，還從房間「破門而出」。圖／取自dailymail

謝爾頓擔心Bo的嘴巴受傷帶牠去看獸醫，好在沒事。獸醫認為曾被遺棄在超市停車場紙箱中的Bo患有嚴重的分離焦慮。Bo服用了獸醫開的低劑量的抗焦慮藥，行為獲得改善。

網友mac表示：「整天工作的人不應該養狗。這對寵物不公平。這隻可憐的狗可能覺得很無聊。」網友Louisiannaa也分享自身經驗：「我們養第一隻狗時，還調整了上班時間，這樣狗就不會孤單。狗需要愛、陪伴、散步和刺激！這隻狗試著告訴主人這件事，但主人視而不見。」

網友ususer則建議謝爾頓可以考慮雇用狗兒托育服務：「牠們可以跟其他狗在一起度過了愉快的時光，回家時也放完了電。」

獸醫 寵物

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