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記者誤打誤撞破案了！ 拍攝偷狗案竟當場抓到竊賊

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主開心跟愛犬重逢。圖／取自whdh
飼主開心跟愛犬重逢。圖／取自whdh

美國獨立電視台WHDH上周在波士頓市拍攝當地竊狗案時，29歲嫌犯加里比（Kyle Gariepy）跟偷來的狗意外入鏡。

WHDH報導，警方7日接獲民眾報案表示有人偷走他車上13個月大的德國短毛指示犬提圖斯（Titus），WHDH採訪小組當天稍晚到現場拍攝時，竟看到嫌犯加里比帶提圖斯經過立刻叫住他。

加里比辯稱偷狗純然是場誤會：「我走過汽車時，聽到狗在車裡吠叫，所以就帶牠去遛狗。這不是綁架，只是一個簡單的錯誤。」

但是警方說加里比沒有打電話給他們或飼主，飼主電話號碼就貼在提圖斯的狗牌上。加里比則表示他試圖打電話，但電話壞了。

WHDH採訪小組發現加里比後致電警察，警察逮捕了他，並指控他犯下盜竊罪，他將面臨因闖入車輛、罰金超過1200美元（約合新台幣3萬元）的罪名。

加里比的飼主希奇凱維奇（Greg Sieczkiewicz）很開心跟愛犬重逢，表示：「很高興那個人回到現場，也很高興WHDH採訪小組碰巧在那裡。這件事證明了媒體、社交媒體、廣播媒體的價值。」

波士頓 遛狗 綁架 警察

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