聽新聞
test
0:00 / 0:00

1953年科幻小說預言「Elon」成為火星領袖？ 撞名連馬斯克都稱奇

香港01 / 房伊媚
SpaceX創辦人馬斯克。美聯社
SpaceX創辦人馬斯克。美聯社

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）希望有朝一日能用公司的火箭載人類移民火星。美國傳媒5月7日報道，原來一本由德國科學家1953年出版的科幻小說，書內火星的領導人就叫Elon，疑似與馬斯克「撞名」，有網友去年底發現並把消息放到網絡，馬斯克得知後也嘖嘖稱奇。不過之後也另有網友解釋，書內的Elon是領導人職位的名銜，而非直接是領袖的名字。

霍士商業新聞（Fox Business）報道，事件始於一位李姓網友Toby Li在2020年12月於Twitter分享一本1953年小說《火星計劃》（The Mars Project）的德文版本，這位網友是網誌Muskette的作者，專門報道有關馬斯克的新聞。《火星計劃》為德國火箭科學家布勞恩（Wernher von Braun）在二戰後所寫。

Toby Li在帖文內寫道，「說起命運，你知道布勞恩1953年書籍《火星計劃》，提及有一個名為Elon的人會帶領人類去火星嗎？相當瘋狂。」

馬斯克當時分享了這篇帖文，還搞笑寫道「命運，命運，無法逃避，那是給我的。」

只是後來馬斯克再次發帖，就提出質疑道「我們確定這是真的嗎？」

有另一位網友便為大家解開「撞名」謎團，他分享了小說的英文版本，原來小說內的Elon並非火星領袖的名字，而是政府領導人的職銜名稱。書中講述火星政府由10人領導，政府領導人的職位名稱是Elon，這位Elon經普選誕生，任期為5年。

延伸閱讀：

火星探索︱Elon Musk指非富人逃生艙　第一批或無法活着返回地球

離星球更進一步　SpaceX兩個月集資近12億美元　估值約740億美元

文章授權轉載自《香港01》

馬斯克

延伸閱讀

貝佐斯、馬斯克都離婚過！看看億萬富豪的天價分手費

下個馬雲？特斯拉遭封鎖…馬斯克從寵兒變箭靶 專家揭陸「養套殺」套路

SpaceX太空船返地球 成功夜降

貝佐斯和馬斯克太空戰槓上 為自尊或另有原因？

相關新聞

1953年科幻小說預言「Elon」成為火星領袖？ 撞名連馬斯克都稱奇

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）希望有朝一日能用公司的火箭載人類移民火星。美國傳媒5月7日報道，原來一本由德國科學家1953年出版的科幻小說，書內火星的領導人就叫Elon，疑似與馬斯克「撞名」，有網友去年底發現並把消息放到網絡，馬斯克得知後也嘖嘖稱奇。不過之後也另有網友解釋，書內的Elon是領導人職位的名銜，而非直接是領袖的名字。

蛇也懂開趴？專家發現「50張蛇皮」藏屋頂 網嚇壞：好噁心

澳洲昆士蘭州一家捕蛇公司的男員工戴維（Catcher Dave）日前到一戶人家進行例行性檢查，卻意外在屋頂上驚見50張蛇皮，網友們在臉書上看見滿手蛇皮的衝擊畫面，紛紛直呼實在太可怕了。

數學太爛失嬌妻！新郎在婚禮背不出乘法表 新娘爆氣直接退婚

學歷高低經過測試可從中驗證！印度北方邦1名稱讀過書的新郎，在婚禮上被新娘當場悔婚，事件在當地惹來熱議。整場婚事是雙方家長談妥的盲婚啞嫁...

出門狩獵竟見「世界最大青蛙」 體型跟嬰兒差不多

世界上竟然有和嬰兒一樣大小的青蛙！近日位於南太平洋島國的索羅門群島發現一隻體型巨大的青蛙，體長跟剛出生的嬰兒差不多大，被當地民眾發現死在一處草叢中，事發後居民將「巨型青蛙」照片上傳到網路，引來大批網友熱議。

日藝術家用鐵罐做「童話城堡」 逾萬名網友驚呼：是藝術品

鐵鋁罐也能做出一棟城堡！日本一名藝術家平時就喜愛搜集各種鐵鋁罐，並使用多元工具材料，將看似無用的鐵鋁罐變成一件件藝術品。日前他PO出一張用可爾必思做成的「童話城堡」，吸引超過萬人按讚分享，一度引發話題，不少網友看到後都紛紛直呼「好偉大的創造力！」

女童生吞蠕動肥蟲 媽媽被罵爆急澄清：補充蛋白質

菲律賓一位媽媽近期將女兒吃飯的影片放上臉書，卻讓不少網友嚇壞，因為女童盤內的食物竟是一隻隻蠕動的肥蟲，網友質疑媽媽是在虐待女兒，紛紛砲轟；不過媽媽事後緊急上節目澄清，原來這些肥蟲是越南知名美食，有豐富蛋白質，並非有疑慮的食品，也是越南常見的食物來源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。