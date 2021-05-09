1953年科幻小說預言「Elon」成為火星領袖？ 撞名連馬斯克都稱奇

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）希望有朝一日能用公司的火箭載人類移民火星。美國傳媒5月7日報道，原來一本由德國科學家1953年出版的科幻小說，書內火星的領導人就叫Elon，疑似與馬斯克「撞名」，有網友去年底發現並把消息放到網絡，馬斯克得知後也嘖嘖稱奇。不過之後也另有網友解釋，書內的Elon是領導人職位的名銜，而非直接是領袖的名字。

霍士商業新聞（Fox Business）報道，事件始於一位李姓網友Toby Li在2020年12月於Twitter分享一本1953年小說《火星計劃》（The Mars Project）的德文版本，這位網友是網誌Muskette的作者，專門報道有關馬斯克的新聞。《火星計劃》為德國火箭科學家布勞恩（Wernher von Braun）在二戰後所寫。

Toby Li在帖文內寫道，「說起命運，你知道布勞恩1953年書籍《火星計劃》，提及有一個名為Elon的人會帶領人類去火星嗎？相當瘋狂。」

馬斯克當時分享了這篇帖文，還搞笑寫道「命運，命運，無法逃避，那是給我的。」

只是後來馬斯克再次發帖，就提出質疑道「我們確定這是真的嗎？」

有另一位網友便為大家解開「撞名」謎團，他分享了小說的英文版本，原來小說內的Elon並非火星領袖的名字，而是政府領導人的職銜名稱。書中講述火星政府由10人領導，政府領導人的職位名稱是Elon，這位Elon經普選誕生，任期為5年。

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文章授權轉載自《香港01》