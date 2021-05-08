蛇也懂開趴？專家發現「50張蛇皮」藏屋頂 網嚇壞：好噁心

澳洲昆士蘭州一家捕蛇公司的男員工戴維（Catcher Dave）日前到一戶人家進行例行性檢查，卻意外在屋頂上驚見50張蛇皮，網友們在臉書上看見滿手蛇皮的衝擊畫面，紛紛直呼實在太可怕了。

根據外媒報導，捕蛇專家戴維日前至陽光海岸協助屋主清理屋頂時，意外發現屋頂散落30張蛇皮，戴維清理這些蛇皮後預估「屋頂上至少還藏有20多張蛇皮」，這戶人家的小孩看見蛇皮都非常興奮，巴著戴維想詢問他有關蛇的問題。

該捕蛇公司也將照片上傳至粉專「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」，從照片中可見，戴維手中拿著數張蛇皮，每張蛇皮長短不一、粗細各異，屋主小孩甚至樂呵呵地拿著成堆蛇皮把玩著。

照片曝光後令網友們看了忍不住頭皮發麻，紛紛留言「我比較好奇的是這些蛇跑哪去了？想到這就令人害怕」、「這小孩一定會在學校大肆炫耀這件事」、「光是想到一群蛇在我的屋頂上開派對，我晚上就睡不好了」。