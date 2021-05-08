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數學太爛失嬌妻！新郎在婚禮背不出乘法表 新娘爆氣直接退婚

香港01 / 記者李納德／報導
印度一名新郎因背不出乘法表中2的倍數，而被新娘當場退婚。示意圖／Ingimage
印度一名新郎因背不出乘法表中2的倍數，而被新娘當場退婚。示意圖／Ingimage

學歷高低經過測試可從中驗證！印度北方邦1名稱讀過書的新郎，在婚禮上被新娘當場悔婚，事件在當地惹來熱議。整場婚事是雙方家長談妥的盲婚啞嫁，一對新人事前根本不認識對方，新娘則一直質疑新郎的學歷真偽。直至大婚當天，新娘在交換花環時要考新郎數學，只是要求他背出「2」的乘法表，未料新郎果然不懂，當場被踢爆他其實是文盲。新娘更馬上拒絕該段結婚，稱自己絕不下嫁連基本數學都不懂的男人。

印度社會仍然有不少盲婚啞嫁個案，據當地傳媒報導，北方邦馬霍巴鎮最近出現1場特別婚禮，新郎竟因過不了新娘設下的「數學測驗」，無法抱得美人歸。事件發生於上周六（1日），新郎當日帶婚禮隊伍去見新娘，但在大廳上，新娘突然走出帳篷質疑新郎學歷，並要求他在交換花環前背誦乘法表中「2」的倍數，未料新郎竟然真的不懂背誦，新娘要求馬上取消婚禮。

印媒指新郎來自北方邦城鎮馬霍巴鎮的Dhawar村，這場婚事是男家主動提親。據現場消息指，婚禮現場雙方家庭和村民聚在一起聊天，婚禮即將開始時新娘走出帳篷說要考新郎數學，因她與新郎素未謀面，早已懷疑男家替他虛報學歷，新郎被乘法表考倒，當場語塞時，新娘即立刻想離開現場，令來賓們大吃一驚。新娘一度被家人勸阻，希望她照樣下嫁，但她堅持不會嫁給連基本數學都不懂的男人。

新娘的堂兄弟受訪指，當時才得知新郎是文盲，感到非常驚訝，婚前對方家庭一直隱瞞他的教育程度，他婚禮上才知道新郎可能從來沒上過學，「幸好我的姊妹沒理會社會禁忌，挺身而出」。

由於兩家人在村內德高望重人士見證下達成了協議，雙方家庭同意各自退還珠寶及禮物，婚事未構成糾紛，所以警方不用介入處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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