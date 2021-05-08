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出門狩獵竟見「世界最大青蛙」 體型跟嬰兒差不多

聯合新聞網 / 綜合報導
近日位於南太平洋島國的索羅門群島發現一隻體型巨大的青蛙，體長跟剛出生的嬰兒差不多大。圖擷自Newsweek
近日位於南太平洋島國的索羅門群島發現一隻體型巨大的青蛙，體長跟剛出生的嬰兒差不多大。圖擷自Newsweek

世界上竟然有和嬰兒一樣大小的青蛙！近日位於南太平洋島國的索羅門群島發現一隻體型巨大的青蛙，體長跟剛出生的嬰兒差不多大，被當地民眾發現死在一處草叢中，事發後居民將「巨型青蛙」照片上傳到網路，引來大批網友熱議。

根據《 Newsweek 》報導，4月中旬所羅門群島首都霍尼雅拉（Honiara）市郊的一群伐木工人，正要外出打獵野豬時，正好在路邊草叢看見一個詭異巨大的生物，湊近一看才發現原來是一隻跟嬰兒一樣大小的青蛙。

一名木材商人雨果（Jimmy Hugo）表示，青蛙比小型犬的體型還要巨大，發現的當下青蛙已經死了，但眼睛卻還大大的睜著，雨果還說道「這青蛙叫做『灌木叢雞（bush chicken）』，吃起來的味道比雞肉還好吃。」從照片中可見，青蛙口鼻長約30釐米，體型約6歲孩童的一半，實在相當巨大。

事實上，該青蛙屬於兩棲類物種，據美國自然歷史博物館介紹，俗稱「短地島蹼蛙」或「巨型蹼蛙」，是索羅門群島甚至是美拉尼西亞最大的水生青蛙，牠們也是地球上最大的青蛙之一。

報導中也說明，儘管「巨型蹼蛙」體型巨大處於食物鏈的頂端，但仍面臨許多威脅，例如因河川受到污染而喪失棲地。

索羅門 嬰兒

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