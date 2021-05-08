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日藝術家用鐵罐做「童話城堡」 逾萬名網友驚呼：是藝術品

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名藝術家將各種鐵鋁罐變成一件件藝術品。圖擷自Twitter
日本一名藝術家將各種鐵鋁罐變成一件件藝術品。圖擷自Twitter

鐵鋁罐也能做出一棟城堡！日本一名藝術家平時就喜愛搜集各種鐵鋁罐，並使用多元工具材料，將看似無用的鐵鋁罐變成一件件藝術品。日前他PO出一張用可爾必思做成的「童話城堡」，吸引超過萬人按讚分享，一度引發話題，不少網友看到後都紛紛直呼「好偉大的創造力！」

日本一名名叫「工作人」的網友，近日在自己的推特（Twitter）上貼出一張用鐵鋁罐蓋的城堡。從照片中可看出，該城堡是用可爾必思的鐵罐飲料製成，總共有4層樓高，甚至還有城門和國旗飄揚，做得可說是相當逼真。

事實上該藝術家是一名日本大學生，平時就喜愛用各種顏色的鐵鋁罐做成模型，過去他也曾用汽水罐做出「獨角獸」、「海豚」、「海盜船」等不同樣式的藝術品，更獲得不少網友喜愛。近期他更創立個人YouTube頻道，拍攝鋁罐藝術品的製作過程，日後還會開設直播教學，讓粉絲們可以邊看邊學。

許多網友看完後都讚嘆的說，「真的樣要都是藝術品」、「太高級了」、「太偉大的作品了」、「想不到鋁罐也能做出這麼棒的藝術品」、「感覺如果拍賣可以高價賣出」。

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