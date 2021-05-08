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女童生吞蠕動肥蟲 媽媽被罵爆急澄清：補充蛋白質

聯合新聞網 / 綜合報導
菲律賓這名女童嘴裡塞滿肥蟲，網友炮轟女童媽媽虐待兒童。圖擷自Facebook
菲律賓這名女童嘴裡塞滿肥蟲，網友炮轟女童媽媽虐待兒童。圖擷自Facebook

菲律賓一位媽媽近期將女兒吃飯的影片放上臉書，卻讓不少網友嚇壞，因為女童盤內的食物竟是一隻隻蠕動的肥蟲，網友質疑媽媽是在虐待女兒，紛紛砲轟；不過媽媽事後緊急上節目澄清，原來這些肥蟲是越南知名美食，有豐富蛋白質，並非有疑慮的食品，也是越南常見的食物來源。

根據「Maiila Bulletin」報導，珍妮（Jenny Brital Riley）常會分享在臉書分享女兒和兒子的互動影片，上月6日她將該影片上傳臉書，只見女童桌上擺著一盤蠕動肥蟲，她用手抓起生吞，一旁的哥哥想偷吃一口，女童甚至還大聲哭嚎護食，最後將掉地的一隻蟲撿起，分給哥哥吃。

影片一出後，不少網友炮轟珍妮，稱「沒錢讓女兒吃東西嗎」、「這根本是虐待」、「看了都快吐了」等，短短幾日該影片就吸引超過1200萬的觀看人次。對此，珍妮也緊急澄清，她向菲律賓當地主持人托佛（Raffy Tulfo）表示，這些肥蟲其實是「椰子蠕蟲」，該蟲類有滿滿的蛋白質，在越南被視為美食佳餚，但在菲律賓卻不受歡迎，因此才會受質疑，不過椰子蠕蟲的安全性絕對沒問題，擁有鈣質和鐵質，沒有食用問題。

越南 菲律賓 鈣質

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