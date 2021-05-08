女童生吞蠕動肥蟲 媽媽被罵爆急澄清：補充蛋白質

「睽違200年，拿破崙與他的愛馬終於重逢...？」在法國引發各方爭議的拿破崙逝世200週年紀念，已在總統馬克宏的主持下順利落幕。先前一系列關於當代該如何回顧這段征服者歷史，讓政府和社會輿論吵得不可開交；之中還有一起藝術展覽案，更是掀起新一波文化論戰：將拿破崙當年的坐騎愛馬——馬倫戈（Marengo）——骨架標本用3D列印複製出來後，懸吊在巴黎榮軍院的拿破崙陵墓上方，讓忠誠名駒與牠的主人跨越時空再度相逢。這個本意帶有歷史紀念與神話隱喻的計畫，如今又陷入一場法國內部的唇槍舌戰；這是褻瀆歷史英雄、還是當代藝術傑出的一手？這匹戰神坐騎馬倫戈，又有什麼樣的「馬生故事」？

2021-05-07 18:05