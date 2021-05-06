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6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 新聞曝光女模嗨：媽我紅了

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜（Ruslana Kovkova）一票人近日在土耳其果賽克港（Gocek Bay）租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。圖擷自@meduza.trahinera1
烏克蘭21歲女模魯斯蘭娜（Ruslana Kovkova）一票人近日在土耳其果賽克港（Gocek Bay）租遊艇疑似開趴，她們卻全裸、露點甚至被目擊民眾發現「在做愛」，惹怒當地穆斯林。圖擷自@meduza.trahinera1

近日，6名烏克蘭美女在土耳其果賽克港（Gocek Bay）租了一艘豪華遊艇，疑似在船上開趴，但卻被民眾發現她們在船上大膽全裸、露點，甚至被當地穆斯林目擊「活春宮」場面。

根據英媒《太陽報》報導，6名烏克蘭女子及2名男子，在土耳其果賽克港附近租了一艘遊艇，有目擊民眾拍下影片，她們疑似在船上開趴甚至全裸露點，據目擊者稱「還有2個人在船上做愛」。

報導指出，由於新冠肺炎疫情問題，當地嚴禁居民集會，她們一票人開趴的行為顯然早已違規，且近期仍為穆斯林齋戒月期間，她們公然裸體、露點、曬日光浴的舉動令當地民眾感到相當憤怒，隨後當地警方也將她們帶回調查。

6女2男在土耳其果賽港口租下一艘遊艇疑似在開趴，卻大膽地全裸、曬日光浴，此舉惹怒當地穆斯林。圖擷自《太陽報》
6女2男在土耳其果賽港口租下一艘遊艇疑似在開趴，卻大膽地全裸、曬日光浴，此舉惹怒當地穆斯林。圖擷自《太陽報》

其中一名裸體女性為21歲模特兒魯斯蘭娜（Ruslana Kovkova），據悉她們6人被土耳其警方帶回問話，目前已被釋放回到烏克蘭。事後，魯斯蘭娜將發布在IG、在船上性感裸露的照片刪除，並稱「感謝土耳其的朋友，我把主照片刪除了，因為那些舉動實在太瘋狂了！」，但她卻還在IG限時動態轉發登上媒體版面的新聞截圖，並炫耀道「媽，我出名了！」

另一名當時同在船上的女模茱莉亞（Julia Vetrova）也PO出一段影片坦承遭到警方盤查，但不清楚為何照片會流出上報，並奉勸大家「最好不要在穆斯林國家隨意拍裸照」。

魯斯蘭娜在IG限時動態上貼出因誇張行徑而登上媒體版面的新聞截圖，甚至炫耀稱「媽，我紅了！」圖擷自@meduza.trahinera1
魯斯蘭娜在IG限時動態上貼出因誇張行徑而登上媒體版面的新聞截圖，甚至炫耀稱「媽，我紅了！」圖擷自@meduza.trahinera1

土耳其 穆斯林 全裸 模特兒

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