玻利維亞驚現UFO？目擊者畫出外星人樣貌 外形超奇特留神秘痕迹

這個外星人會否太可愛？網路不時爆出目擊UFO事件，日前南美國家玻利維亞有居民稱，當地不少人上月底同時目擊UFO及有外星人出現的事件，當時天空突然出現光暈，然後有身高約30公分的外星人出現，嚇到不少小孩，後來外星人突然不見，UFO亦隨之消失。事件中居民們未有拍下外星人樣貌，但形容其樣子就像美洲傳說生物「Chupacabras」（卓柏卡布拉）相似，有民眾接受電視台訪問時更即場畫出外星人的樣貌，但外形相當奇特！

當地民眾指天空出現奇怪光暈，有3盞很亮的燈光，相信是UFO出沒。（Twitter圖片）

事件發生於上月27日，玻利維亞聖克魯斯市（Santa Cruz）蒙塔格古多區（Montenagudo）不少民眾聲稱目擊到UFO，形容有不明物體從天而降，它的周圍散發出光暈，上面有3盞很亮的燈。

居民稱UFO出現後不久，就有人看到外星人去到街道上閒逛；外星人的眼睛相當大，但似乎看不見東西，雙手都只有3隻手指，頭呈橢圓形，身高約30厘米外表和美洲傳說生物「Chupacabras」（卓柏卡布拉）」有點相似，嚇壞附近小孩和年輕人。外星人被民眾目擊後消失，幾分鐘後天空的光突然熄滅，草叢中留下圓圈的痕迹，相信是UFO曾降落的位置。

當地傳媒去到該區採訪，目擊者之一兼UFO專家 Javier Aliaga稱，不明物出現在天空時發出打雷一樣的聲響，像着了火一樣。當地媒體《EI Tribuno》報道指，居民發現外星人前已留意到天空出現UFO，而居民指UFO留下的唯一痕迹，是在草叢上起飛時留下的圓圈，沒有居民拍下外星人長相。有目擊者更即場畫出外星人的樣子，未知是否畫工問題，外星人樣子相當「Q版」，有網民一看完形容像是寵物小精靈一樣。

Aliaga想就事件向科學家尋求協助，但當地傳媒指，有心理學家認為是民眾出現集體壓力問題，所以才會一起出現幻覺，以為看到同樣的事情。

事件亦引起許多網民質疑，主要論點集中於居然無人拍下外星人照片，「如果所有人都有手機，卻沒有人拍下他（外星人），這才是瘋狂的事」，但亦有人笑言，當地心理學家的說法是「當他們是瘋子」。有網民分享指，即使看到UFO或不明物體都不敢出聲，「我1個月前都看到些奇怪的燈，轉得很快，我怕得跑回屋內不敢告訴別人，怕他們當我瘋了」。

由於無人拍下外星人樣子，目擊者即場手繪給記者看。（Twitter圖片）

聖克魯斯市（Santa Cruz）其實是外星人「熱點」，這不是該地首次聲稱發現外星人，2016年時就曾有居民向電視台表示遇到神秘人，說自己從UFO上掉了下來，在附近走來走去，還爬過上1棵樹上。另有居民指當時聽到一聲巨響，還看到強勁閃光，但趕出家門時，外星人已回到UFO並消失。

有小孩告訴記者稱外星人用奇怪的眼睛望住自己，外星人外形矮小而且粘糊糊的；又有女居民稱外星人的手指很長，展開雙臂爬上樹，但其他居民衝出家門查看時，外星人又消失不見。

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文章授權轉載自《香港01》