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9胞胎一次誕生 女子剖腹生下5女嬰、4男嬰
西非國家馬利（Mali）衞生部5月4日公布，一名年輕女國民於當日誕下9胞胎，母子平安。
25歲的西塞（Halima Cisse）曾在馬利及摩洛哥（Morocco）接受超聲波檢查，根據檢查結果，她本來預料會誕下7名嬰兒，因為醫護人員在檢查時沒有發現另外2名嬰兒。她最後在摩洛哥透過剖腹產，誕下5名女嬰、4名男嬰。
馬利衞生部長錫比（Fanta Siby）告訴法國傳媒，西塞與她的嬰兒目前狀況良好，預料西塞與孩子會在數周內回家。
馬利衞生部指，馬利的醫生於3月時稱，西塞需要接受專科護理。臨時總統恩多（Bah Ndaw）下令將西塞送到摩洛哥生產。
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文章授權轉載自《香港01》
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