影／鱷魚出沒民宅趴趴走！女警機制拿出「神器」驅離猛獸

美國佛羅里達州警察上月29日接獲民眾求救電話，指稱車子底下出現一隻122公分長的鱷魚。女警惠頓（Wheaton）趕赴現場就地取材找到一神器，成功引鱷魚回池塘，化解危機。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，這隻鱷魚原本在車底呼呼大睡，被警方吵醒後跑到民宅前院草坪上，3名員警嘗試圍堵鱷魚將牠引導回池塘未果，最後惠頓倒著拿掃把，讓鱷魚一口咬住掃把柄，再一路拖行牠，最後扔牠回自然棲息地。

在警方公布的影片結尾能聽見惠頓拿著被咬爛的掃把，對屋主開玩笑地說：「我欠你一隻掃把。」

美國加州電視台4 KRON-TV指出，惠頓並非辦理「鱷魚案」的生手，她上個月也拿掃帚將300多公分的鱷魚拖回池塘。

警方表示現在正值佛羅里達州鱷魚交配季節，提醒民眾要與鱷魚棲息水域保持安全距離、栓好家中寵物，白天也只能在特定區域游泳。