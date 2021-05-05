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影／鱷魚出沒民宅趴趴走！女警機制拿出「神器」驅離猛獸
美國佛羅里達州警察上月29日接獲民眾求救電話，指稱車子底下出現一隻122公分長的鱷魚。女警惠頓（Wheaton）趕赴現場就地取材找到一神器，成功引鱷魚回池塘，化解危機。
英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，這隻鱷魚原本在車底呼呼大睡，被警方吵醒後跑到民宅前院草坪上，3名員警嘗試圍堵鱷魚將牠引導回池塘未果，最後惠頓倒著拿掃把，讓鱷魚一口咬住掃把柄，再一路拖行牠，最後扔牠回自然棲息地。
在警方公布的影片結尾能聽見惠頓拿著被咬爛的掃把，對屋主開玩笑地說：「我欠你一隻掃把。」
美國加州電視台4 KRON-TV指出，惠頓並非辦理「鱷魚案」的生手，她上個月也拿掃帚將300多公分的鱷魚拖回池塘。
警方表示現在正值佛羅里達州鱷魚交配季節，提醒民眾要與鱷魚棲息水域保持安全距離、栓好家中寵物，白天也只能在特定區域游泳。
#GOODNEWSSUNDAY: Deputy Wheaton saved another gator!!! 🐊 On Thursday,— HCSO (@HCSOSheriff) May 2, 2021
she responded to a call about a gator under a car. Fortunately, she was able to relocate the gator back to its pond, when it grabbed onto the broom and hitched a ride! Great work, District 1! #HCSOgns pic.twitter.com/pxFHKc72KP
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