79歲伯伯去髮廊學用捲髮器 感人原因曝光惹哭網友：好甜蜜呀！

正所謂「活到老，學到老」，居於加拿大艾伯塔省（Alberta）的79歲的伯伯日前走到當地1間髮廊，向職員求教如何使用捲髮器。店員細問之下，才得知原來伯伯的老伴不時在捲髮期間燙傷手，讓他非常心疼，於是打算自己拜師學藝，從此以後都幫妻子捲髮，伯伯甜蜜的舉動讓不少網友都為之動容。

加拿大髮型屋「Hair Design By Britney」於4月23日在facebook專頁上傳照片，並發文指當天店內迎來1名伯伯，向職員指希望學習如何為老伴捲髮，又稱妻子平時很難替自己整理頭髮，捲髮時還經常燙傷，他不忍心看下去，便打算在自己學懂後，再代為幫妻子捲髮。

店員得知背後原因後，二話不說便答應教伯伯使用捲髮器，以及避免燙傷的方法，甚至「加碼」教導伯伯使用睫毛膏的正確方式。店長事後回應媒體訪問時表示，當天擔任「小老師」的員工和學徒都被伯伯真誠的言行所感動，「他甜蜜地從錢包拿出妻子的照片，向大家炫耀著妻子有多漂亮，與多麼有才華，又指妻子工作時能每分鐘打超過100字」，最後伯伯花了1小時學完所有事。

店長又大讚伯伯有過人的勇氣，「他在今年5月就步入80歲了，我覺得他仍是一個很勇敢的男人，願意走入店內表明想學髮型設計的願望，我不認為很多男人會願意這樣做」。

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文章授權轉載自《香港01》