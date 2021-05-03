她把汽水軟糖冰淇淋倒馬桶製水果酒 稱純屬娛樂惹炮轟

廁所內環境適合細菌生存，尤其是馬桶，每天都沖走無數排泄物和污水，惟有外國網友日前竟以馬桶製作潘趣酒（Fruit Punch，類似雞尾酒或水果酒）為主題拍片，將大量的冰塊、軟糖、冰淇淋和汽水倒入馬桶，再用杯子盛裝著，示意要拿給友人一飲而盡。影片隨即引來炮轟，有自稱是水電工的網友不禁直斥，「妳知道在廁所有多少傳染性疾病（的風險）嗎？」。

facebook專頁「The Anna Show」在上月22日分享1段數分鐘的短片，片中看到1名外國女子先用上衣將馬桶的出水口堵住，然後倒入大量冰塊，以及2大桶家庭裝冰淇淋和整包軟糖，再於水箱內繼續放軟糖和雪碧、芬達等汽水，其間女子更指「這很色彩繽紛、很好」，又拿起並吃掉馬桶內其中1條軟糖。最後女子按下沖水閥，汽水隨即從水箱流入馬桶內。

女子為製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch），將大量冰塊、軟糖、冰淇淋倒入馬桶。圖／取自 The Anna Show

女子將汽水倒入馬桶水箱以製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch）。圖／取自 The Anna Show

眼見馬桶版「潘趣酒」大功告成，拍攝者與女子讚嘆驚呼，在盛滿4杯後拿出廁所，疑似要朋友們喝下。影片很快便引來網友討論，至今有近1500次分享和逾1700個留言，而專頁則在貼文寫道：「純粹娛樂性質」，強調該專頁只發佈有劇本、模仿及含諷刺意味的演出。

不過，許多網友仍然狠批影片有不良示範，又指內容欠缺他們所指的娛樂性，「我看著看著，好笑的點在哪？」、「你知道會有人因為看完影片就跟着做嗎？你們有先想過才做嗎？」、「這影片（內容）很老套」。影片更吸引1名自稱有執照的水電工的網友留言，形容片中的行為很糟糕，「不論妳清潔得多久，馬桶不是這樣用的，可能全新的馬桶可以，但（影片中）這個？不了」。

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文章授權轉載自《香港01》