麥當勞全球唯一「藍色拱門」成熱門打卡景點 神奇理由曝光

在一般人的印象中「麥當勞」通常會是金色M型拱門，搭配紅色品牌名稱，不過在美國卻出現「藍色」的M型拱門，甚至一度成為拍照打卡新景點。

根據《 鏡報 》報導，一間位於美國亞利桑那州（Arizona）塞多納（Sedona）的麥當勞，是世界上唯一沒有金色M型拱門的麥當勞，而是獨特的「淡藍色」。

報導中提到，該間麥當勞於1993年開業至今，建築外觀一直都是棕色的石牆，搭配淡藍色的M型拱門，就連要進到店內前的石牆上，也都有大大的淡藍色M型拱門，顛覆一般人對於以往「麥當勞」的印象。

30年前該間麥當勞在建造時，當地議員擔心金色的M型拱門標誌，會影響當地壯闊的沙漠景觀，生怕遊客會被「金色」吸引而忽略一旁的美景，才會漆上淡藍色。事實上，塞多納也有法律明定，建築外觀不可影響當地自然風光，因而促使店家將原本的金色改為「淡藍色」。

然而諷刺的是，現在獨一無二的「藍色拱門」引來成千上萬的遊客前往朝聖，已成為拍照打卡熱點，違背當初的用意。