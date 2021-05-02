葡萄牙啟用世界最長行人吊橋 全長516公尺一覽美景

位於葡萄牙阿羅卡（Arouca）世界最長行人吊橋即將正式啟用，當地人於4月29日率先體驗。吊橋處於175公尺的高空，全長516公尺，據稱走完全程需時10分鐘。市長貝倫（Margarida Belém）希望吊橋能夠吸引更多遊客到訪。

吊橋位於距離葡萄牙波爾圖（Porto）約1小時車程的阿羅卡，所在的阿羅卡地質公園獲聯合國教育科學文化組織認證，是著名的旅遊景點。吊橋的下方是獨木舟勝地派瓦河（River Paiva），附近還有長8公里的派瓦走道（Paiva Walkways）。

名為516阿羅卡的吊橋由兩個V形的混凝土塔支撐，橋面和兩側欄杆都是由鐵格柵製成，讓遊客可以一覽周圍的景色。吊橋耗資約230萬歐元（約新台幣7738萬元），花費約兩年時間建造。啟用儀式在5月2日舉行，自3日起開放給所有遊客。

葡萄牙阿羅卡世界最長的人行吊橋。（路透社）

有當地人已率先體驗這個「世界之最」。哈維爾（Hugo Xavier）成為最早體驗行走吊橋的其中一人。他形容走吊橋時「有點害怕，但真的很值得」，「這是非凡和獨特的體驗，有種腎上腺素激增的感覺」。

當地人希望吊橋將振興阿羅卡，走出疫情困境。導遊埃馬努埃爾（Emanuel）提到，隨很多年輕人遷往大城市地區迅速老化。他認為，吊橋將為土地帶來新氣象，因為吊橋將吸引更多投資和旅客，「將為阿羅卡帶來新活力」。

516阿羅卡吊橋打破自2017年保持的紀錄，取代全長494公尺的瑞士阿爾卑斯山查爾斯庫納吊橋（Charles Kuonen Suspension Bridge），成為全世界最長的行人吊橋。

名為516阿羅卡的吊橋由兩個V形的混凝土塔支撐，橋面和兩側欄杆都是由鐵格柵製成，讓遊客可以一覽周圍的景色。（路透社）

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文章授權轉載自《香港01》