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日主婦「燒炭煮飯」8年沒繳過一毛電費 網傻眼：跟火災當鄰居？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位家庭主婦8年間沒繳過電費，並都用炭火煮飯。炭火示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位家庭主婦8年間沒繳過電費，並都用炭火煮飯。炭火示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

萬物都漲，薪水不漲的時代，許多人為了節省開支，常會養成一些省電小習慣，例如隨手拔插頭，或者盡量不開冷氣等等。近來日本節目，就介紹了一位拚省電省到已經好幾年沒繳過電費的家庭主婦。然而因為省的方式太過極端，節目播出後也引起許多觀眾的質疑。

根據日本媒體「リアルライブ」報導，日本綜藝節目「已經是午間了！（ヒルナンデス！）」，日前訪問到一位長年沒繳過電費的家庭主婦。節目實際跟拍這位女性，她表示在8年半前左右跟電力公司解約。之後每天，她就自己燒炭火來烹煮料理，還順便替屋內加溫，省下暖氣費用。

另外，這位女性還自己在陽台設置了4塊太陽能板，吸收的電能則用來啟動吸塵器、洗衣機等家具。如果碰到雨天，則還有腳踏式的發電機，可以依靠人工供電。這樣努力的成功，在8年間共省下了約30萬日幣（約相當於新台幣76944萬元）的電力費用。

不過在節目播出後，這樣極端的省電方式，也遭到外界的批評。許多觀眾表示「在公寓內使用炭火太危險了」、「根本和一氧化碳中毒火災相鄰」。也有人指出，雖然節目播放時，其實有小小的字樣註明「有保持空氣流通」，但顯然不足以讓觀眾察覺。而許多人擔憂，沒有充足的提醒危險之下，若是引起觀眾的仿效，甚至造成不可損失的意外，到時誰該為災害負責。

日本 一氧化碳中毒 省電 火災

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