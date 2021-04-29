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把壞事變好事！日女大生巧製「骨折褲」 友笑：根本曝露弱點

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女大生骨折後，將X光照片轉印到長褲上。 圖／翻攝自twitter@mauree___n
日本女大生骨折後，將X光照片轉印到長褲上。 圖／翻攝自twitter@mauree___n

生活中一旦發生骨折狀況，除會對日常活動造成影響，有時也能成為創意發想的來源。日本一名女大生將自己腿骨骨折的照片轉印在長褲上，不僅能留下傷情紀念，也能提醒他人注意，照片在推特上更廣為流傳成為話題。

日本東京造型大學女大生瀧島日前在推特發文，提到自己將大腿骨折的X光照片做成長褲，並貼出2張照片。從X光照片可看到她的大腿骨斷成兩截，且斜斜錯開，光看著就覺得非常疼痛，但傷者卻毫不介意地將它印在長褲受傷的位置上，並穿著外出。

據日媒報導，瀧島是今年2月初因試圖跳過水渠卻失去平衡，落地時不小心摔斷右腿大腿骨，看醫生時拍了這張骨折X光照。雖然骨折是件糟糕的事，但她希望即使跌到也不是「只有站起來而已」，所以想依此創造出其他事物，把差勁的事轉換成「好事」，這件褲子便是因此誕生的。

瀧島後來也穿了這件「骨折褲」去上學，嚇了不少人一跳，不過朋友倒是蠻喜歡的，來自美國的朋友更表示「這根本就是把弱點曝露給對手知道」。

她在推特上發布的推文與照片也獲得廣大回響，有人覺得「光看就覺得痛」，有人稱讚骨頭「斷得漂亮」，也有網友關心她傷口痊癒狀況，有人則認為她將斷骨照印上褲子的行為「很聰明」，瀧島對此表示「很開心被這麼多人看到，今後也想繼續提供有趣的事情」。

骨折 日本

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