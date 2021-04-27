快訊

「空襲警報」暗示國稅局查緝 稅務員助小籠包名店洩密

科威特男居檢卻偷跑屏東鐵人三項 北市開罰30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噁！印度民眾用牛糞洗臉抗疫情 政黨成員疑灌病人喝牛尿治病

香港01 / 房伊媚
疑有印度政黨成員讓染上新冠肺炎的病人「喝下牛尿」。圖擷自@IYC
疑有印度政黨成員讓染上新冠肺炎的病人「喝下牛尿」。圖擷自@IYC

美國媒體4月26日報導，一段在Twitter流傳的影片顯示，有疑似是印度人民黨（BJP）成員的人士涉嫌灌新冠肺炎COVID-19）病人飲牛尿（Gau Mutra），藉此為對方「治病」，事件在當地引發爭議。

《新聞周刊》（Newsweek）26日引述印度新聞網站ABP Live報導，影片在上周由執政印度人民黨蘇拉特（Surat）分部秘書長賓達爾（Kishor Bindal）上傳至Twitter，他還寫道是一名BJP成員正在幫助一名新冠肺炎病人。

影片顯示，一名身份不明的男子手持裝有黃色液體的容器，並站在一名較年長、正使用呼吸機的女病人旁邊，然後他開始將黃色液體灌進女病人的口中，又嘗試與她說話。

印媒ABP Live指，男子疑似向病人灌牛尿，在影片引發爭議後，賓達爾把貼文刪除。

有網友擔心女病人會將黃色液體吸入肺部，也有人寫道：「這件事是不對的。（液體）正直接進入她的肺部，為何醫院會容許他這樣做？」

這次並非「牛尿」首次成為印度疫情期間的話題，路透社2020年3月便報導，一些激進印度教團體會使用牛尿來「預防」新冠病毒。例如有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠病毒，印度還有民眾用牛糞抹臉與洗澡，以為此可預防新冠肺炎。專家則對此嗤之以鼻，直指沒有科學根據。

延伸閱讀：

世衛：印度病例數字或比官方報告高20至30倍　疫情或被嚴重低估

變種病毒危機：擊潰印度醫療防線的B.1617？

文章授權轉載自《香港01》

印度 COVID-19 新冠肺炎 偏方

延伸閱讀

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」！1小時內床戰3女 警方看傻

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款求援不成只好繼續醜下去

760元打賭能完食50顆蛋 男吃到第42顆蛋昏迷不治

印度出現恐怖「人臉山羊」！居民插香膜拜：是祖先化身

相關新聞

影／正義使者駕到！男子開車闖行人廣場 路人一腳踹進駕駛座制止

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場（Skanderbeg Sq...

噁！印度民眾用牛糞洗臉抗疫情 政黨成員疑灌病人喝牛尿治病

美國媒體4月26日報導，一段在Twitter流傳的影片顯示，有疑似是印度人民黨（BJP）成員的人士涉嫌灌新冠肺炎（COVID-19）病人飲牛尿（Gau Mutra），藉此為對方「治病」，事件在當地引發爭議。

影／狗狗技癢亂入賽道 小短腿反超前跑手「奪冠」

美國猶他州一間高中日前舉辦運動會，在女子接力項目中出現了「意外」，一隻狗狗突然「技癢」參賽。當時領先選手正準備通過最後一個彎道，狗狗Holly從場邊衝出跑道，最後超越了所有參賽選手，搶先通過終點線。現場影片放到YouTube後大受歡迎，吸引超過7萬人次點擊。

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」！1小時內床戰3女 警方看傻

近日義大利發生一起奇葩事件，一名老翁疑似寂寞難耐，晚上無視政府的宵禁令，偷偷溜出去「買春」，好巧不巧還被警察撞見...

傳家寶不要丟！英國家庭以7000萬賣出祖先珍藏的38公分鴕鳥雕像

英國一個家庭日前拍賣傳家雕刻品，發現竟出自文藝復興時期知名雕刻家之手，最後由英國藝術收藏家以1,824,540英鎊（約合新台幣7,000萬元）買下。

守小島逾30年！81歲「現代魯賓遜」受迫結束冒險生涯

過去30幾年來一直獨居在義大利布德利島（Budelli）的「現代魯賓遜」莫蘭迪（Mauro Morandi）近日受訪時表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。