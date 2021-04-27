噁！印度民眾用牛糞洗臉抗疫情 政黨成員疑灌病人喝牛尿治病

美國媒體4月26日報導，一段在Twitter流傳的影片顯示，有疑似是印度人民黨（BJP）成員的人士涉嫌灌新冠肺炎（COVID-19）病人飲牛尿（Gau Mutra），藉此為對方「治病」，事件在當地引發爭議。

《新聞周刊》（Newsweek）26日引述印度新聞網站ABP Live報導，影片在上周由執政印度人民黨蘇拉特（Surat）分部秘書長賓達爾（Kishor Bindal）上傳至Twitter，他還寫道是一名BJP成員正在幫助一名新冠肺炎病人。

影片顯示，一名身份不明的男子手持裝有黃色液體的容器，並站在一名較年長、正使用呼吸機的女病人旁邊，然後他開始將黃色液體灌進女病人的口中，又嘗試與她說話。

印媒ABP Live指，男子疑似向病人灌牛尿，在影片引發爭議後，賓達爾把貼文刪除。

有網友擔心女病人會將黃色液體吸入肺部，也有人寫道：「這件事是不對的。（液體）正直接進入她的肺部，為何醫院會容許他這樣做？」

這次並非「牛尿」首次成為印度疫情期間的話題，路透社2020年3月便報導，一些激進印度教團體會使用牛尿來「預防」新冠病毒。例如有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠病毒，印度還有民眾用牛糞抹臉與洗澡，以為此可預防新冠肺炎。專家則對此嗤之以鼻，直指沒有科學根據。

Shameful act...



BJP worker giving gaumutra to patient on ventilator.



Have no words left for this ruthless government!! pic.twitter.com/SzGpXahYRE — Youth Congress (@IYC) April 24, 2021

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文章授權轉載自《香港01》