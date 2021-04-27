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影／狗狗技癢亂入賽道 小短腿反超前跑手「奪冠」

香港01 / 羅堃怡
美國猶他州一間高中日前舉辦運動會，在女子接力項目中，一隻狗狗突然「技癢」參賽，在最後一個彎道時突然闖入，反超領先選手「奪冠」。圖擷自MileSplit
美國猶他州一間高中日前舉辦運動會，在女子接力項目中，一隻狗狗突然「技癢」參賽，在最後一個彎道時突然闖入，反超領先選手「奪冠」。圖擷自MileSplit

美國猶他州一間高中日前舉辦運動會，在女子接力項目中出現了「意外」，一隻狗狗突然「技癢」參賽。當時領先選手正準備通過最後一個彎道，狗狗Holly從場邊衝出跑道，最後超越了所有參賽選手，搶先通過終點線。現場影片放到YouTube後大受歡迎，吸引超過7萬人次點擊。

比賽現場影片可見，在女子「4 X 200接力賽」尾棒時，女學生蘭妮Gracie Laney擔任最後一棒，接棒後便和其他選手拉開距離，在剩下50公尺時觀眾們突然加大歡呼聲。原來Holly本來乖乖地與主人一同在場邊草地上觀賽，在Gracie進入最後直線區時，牠直接衝上跑道，用小短腿全力急起直追，在終點線前超越了原本領先的Gracie，成為首先到達終點的「冠軍」。

Gracie說當時以為自己快要被跑者追上，後來才意識到追上的是隻體型很小的狗狗，直言「看完影片後我心想，這隻狗跑得真快，不過我輸給狗狗的確有點好笑」，也有點後悔當時沒有和狗狗來張自拍。

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文章授權轉載自《香港01》

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