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老翁打完新冠疫苗「精力無窮」！1小時內床戰3女 警方看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels

近日義大利發生一起奇葩事件，一名老翁疑似寂寞難耐，晚上無視政府的宵禁令，偷偷溜出去「買春」，好巧不巧還被警察撞見，竟在一個小時內被罰錢兩次共1000歐元（約新台幣3.3萬元）。警方問他為何一定要外出，老翁竟回答因為他接種新冠疫苗，有「特殊副作用」。

根據太陽報報導，義大利為防止疫情擴散，實施宵禁令，規定民眾晚上10點到次日凌晨5點禁止外出，但一名85歲老翁寂寞難耐，想尋求一些「安慰」，因此偷偷出門向妓女買春。凌晨時，他在海灘附近的露營車和兩名女子床戰，未料被警方撞見，當場被罰500歐元（約新台幣1.6萬元）。

或許是老翁「性致」被人打斷，他索性去找了第二位妓女買春，也被警方逮得正著，再罰了500歐元。警方很意外一個小時內罰了老翁兩次，詢問他為何不顧違規法令堅持外出，老翁則回答，因為自己打了新冠疫苗產生副作用，讓他性慾大增，對於自己的買春行為，他認為花錢花得很值得。

報導指出，所有警察都被這回答逗笑了，並告知老翁別再犯，還送他安全回家。根據義大利衛生部數據統計，當地目前有1700萬人接種新冠疫苗，而確診病例累計破390萬例，死亡病例有11.9萬例，疫情有稍微減緩，但當局不敢鬆懈。

新冠疫苗 義大利

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