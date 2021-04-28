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男怨最好朋友讓16歲妹妹懷孕 痛斥太孬：他還不敢親口跟我說

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名青年怨最好朋友讓16歲妹妹懷孕。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
美國一名青年怨最好朋友讓16歲妹妹懷孕。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一名青年在社群平台提到，他的16歲小妹去年夏天開始跟他最好的18歲朋友約會，近期妹妹告知原PO自己懷有身孕，讓原PO怒斥好友很孬：「他不敢親自告訴我這件事，還是我妹跟我說的。」

原PO指出好友從5歲起就一直是家裡的常客，幾乎天天都會到家裡來，「形同家人」的他卻做出這樣的行為讓原PO非常氣憤，只能外出開車試著讓自己冷靜下來，但不知後續該如何面對此事。

網友Iluvtoeatpizza111請原PO先不要做出傷害自己或他人的舉動，表示好友不敢跟原PO吐實情有可原：「也許他擔心你不會反對他們交往才不敢跟你說。無論他們希望墮胎或保留孩子，請盡可能地支持他們！」Iluvtoeatpizza111表示能理解原PO擔心兩人太年輕無法承擔後果，但如果選擇保留孩子，「小寶寶一定會平安長大的，因為小寶寶有這麼棒的舅舅（原PO）！」

網友Navycorpsman57也要原PO不要讓好友永久殘廢，「因為他可能得撫養嬰兒。」網友BackgroundElegant則認為原PO妹妹只有16歲，「墮胎絕對是負責任的選擇」。但ViperPM強調：「無論選擇生下來或墮胎，都要尊重當事人的決定。」

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