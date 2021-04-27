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傳家寶不要丟！英國家庭以7000萬賣出祖先珍藏的38公分鴕鳥雕像

聯合新聞網 / 綜合報導
38公分鴕鳥雕像以7000萬賣出。圖／取自mirror
38公分鴕鳥雕像以7000萬賣出。圖／取自mirror

英國一個家庭日前請拍賣師評估祖先留下來的傳家寶價值，發現38公分的鴕鳥青銅雕像竟出自16世紀末、17世紀初佛蘭芒文藝復興時期知名雕刻家詹博洛尼亞（Giambologna）之手，最後由英國藝術收藏家以1,824,540英鎊（約合新台幣7,000萬元）買下。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，這件400多年前創作的鴕鳥青銅雕像，最初由政治家兼作家沃波爾（Horace Walpole）擁有，他的家人在1842年以相當於今日的3,000英鎊（約合新台幣11萬元）售價，賣給自稱是萊斯特伯爵的鄧恩加德納（John Dunn-Gardner），鄧恩加德納的子孫們傳承這塊雕像至今。子孫請拍賣師鑑定前，都不知道這尊雕像身價非凡。

拍賣師耗時2年研究這件作品，發現這座雕塑是詹博洛尼亞最著名的3件作品之一。其餘2件作品1件為巴黎羅浮宮館藏，另1件則由劍橋大學的菲茨威廉博物館珍藏。

鴕鳥青銅雕像在拍賣會前的估價為80,000英鎊（約合新台幣300萬元）到120,000英鎊（約合新台幣460萬元），但英國收藏家在拍賣會上經過20分鐘的競標，以超出預期的15倍價格拍下。

拍賣師米拉德（Martin Millard）表示：「業主希望能賣出好價錢，但他們做夢都沒有想到最後的售價竟然這麼高。對任何人來說，這都是一筆改變人生的錢。」

拍賣會 英國 巴黎 博物館 羅浮宮 劍橋

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