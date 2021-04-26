英國出現電鋸砍樹狂 一個月35棵樹受害

英國南部出現電鋸砍樹狂？英國南部薩里郡在近1個月傳出有不明人士趁著夜色遮掩拿電鋸到處砍樹，總計有至少35棵樹被砍，木料卻棄置在一旁，令當地居民感到困惑及害怕，也促使民眾自組巡邏隊在夜間巡邏，雖然之後警方抓住一名24歲嫌犯，但是否有其他共犯、嫌犯如何漫步各個小鎮犯案等疑點都尚未釐清。

半夜四處砍樹

根據《CNN》報導，英國薩里郡風景如畫的埃爾姆布里奇鄉村地區，近1個月內傳出有「瘋子」趁著夜色遮掩拿電鋸到處砍樹。當地居民對於有人在半夜遊蕩鋸樹感到困惑及害怕，但並沒有因此而退縮，反而組成臉書社團「埃爾姆布里奇樹木巡邏隊」，幾週內便累計1200多人加入，每天都有居民提供可能的目擊情報。

創辦社團專頁的居民弗林表示，他的靈感來自於網路上的社區垃圾收集活動。臉書社團成員會自願參加夜間巡邏，包括社團專頁共同版主達什，他連續好幾週都在晚間10時至凌晨3時之間進行夜間巡邏。

案件疑點重重

薩里郡警方發言人指出，當局這幾週以來也不斷地調閱監視器和車牌辨識器的資料，藉由居民的通報鎖定了1輛紅色汽車，22日透過搜索車內和車主住宅，發現到好幾把電鋸和木屑，後來警方逮捕一名與砍樹有關係的24歲青年。本次案件至少有35棵樹被砍。然而，目前此案仍存在許多疑問，例如是否有其他共犯、以何種罪嫌起訴，以及嫌犯如何在晚上漫步各個小鎮犯案等。

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