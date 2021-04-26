快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛艇堡員工曝牛肉出餐前長相 網驚：不想知道這麼多！

聯合新聞網 / 綜合報導
潛艇堡員工曝牛肉出餐前長相。圖／取自tiktok@travis2official._
潛艇堡員工曝牛肉出餐前長相。圖／取自tiktok@travis2official._

TikTok近期出現多名餐廳員工曝廚房料理內幕，好比之前麥當勞員工揭開洋蔥製作真相。月初又有一位化名為travis2official._的美國潛艇堡員工釋出牛肉供餐前的樣貌，讓網友大呼：「我不想知道這麼多！」

影片中travis2official._打開一袋看起來很硬的棕色肉塊包裝，接著用套著手套的手將這一大塊肉拆解成牛肉碎片，最後放入容器內。影片目前已吸引超過800萬觀賞人次。

@travis2official._

Just to let y’all know how subway steak looks. Behind closed doors 🤢😂 ##fyp ##greenscreen ##FreeFreeDance ##viral ##foryou ##foryoupage

♬ original sound - CITYGURLS1

許多網友看完這支影片仍表示不痛不癢，網友Yourfodder就說：「所以呢？牛肉堡還是我的最愛，我還是照吃。」網友Ulquiorra認為：「還是一樣好吃啊。」網友nino.bones提到：「難不成大家期望這些牛肉都是從牛的背上取下來嗎？」

但是也有不少網友驚訝真相竟是如此。網友miranda bossi指出：「看起來跟狗食沒兩樣。」網友micheal trevino說：「這根本不是牛肉了，是鮪魚吧。」網友Madz稱牛肉令她作嘔：「看了這支影片大概就懂我的意思了。」網友jess則請潛艇堡員工停止爆料：「我只想好好吃頓飯，不想知道裡面是什麼。」

速食

延伸閱讀

麥當勞薯條點「去鹽」還是冷掉？網提供一招保證吃到熱騰騰的

15份麥當勞外送餐留她獨自處理 網友批：大公司請不起員工？

麥當勞奶昔為什麼喝起來跟點的口味不同？ 前員工曝「走味」真相

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

相關新聞

閣樓找到已故爺爺藏的百萬鉅款 他驚呼：售屋前請先好好檢查

美國男子日前在一棟房子裡的閣樓角落，挖出屋主已故爺爺留下裝滿現金的盒子，發現裡面有價值超過46,000美金（約合新台幣129萬元）的紙鈔。

潛艇堡員工曝牛肉出餐前長相 網驚：不想知道這麼多！

TikTok近期出現多名餐廳員工曝廚房料理內幕，好比之前麥當勞員工揭開洋蔥製作真相。月初又有一位化名為travis2official._的美國潛艇堡員工釋出牛肉供餐前的樣貌，讓網友大呼：「我不想知道這麼多！」

不見天日40天！法國15人參加實驗山洞生活 與世隔絕後失去時間觀念

法國一項實驗讓15人到山洞生活40天，他們在4月24日離開山洞，重見天日。他們都失去時間觀念，有人以為只是過了23天。他們在離開時，除了面色因為久未接觸陽光而蒼白，全部笑容滿面。

日本迪士尼上架維尼迷因梗產品 鄉民驚：當心辱華警告

日本迪士尼網路商店「shopDisney」與卡娜赫拉合作，推出小熊維尼系列產品，從T-Shirt、帽T到馬克杯都有，不過因為圖案重現了網路迷因梗「我看了X小」，讓許多台灣網友在PTT喊話迪士尼：「辱華警告」。

泰國馬路淹水成河工人照樣舖路 承包公司被網友罵爆

有看過在淹水中的道路倒混凝土鋪路嗎？泰國曼谷日前出現這有趣的一幕！當地網上瘋傳一段影片，只見馬路水淹到就像一條河，但修路工人竟然繼續鋪路，從畫面可見混凝土不斷倒入水中，影片中更有人揶揄做法「真是天才」，片段瘋傳後不少人恥笑工人做法，更懷疑他們其實是「騙工資」。

女乘客搭Uber睡醒後發狂 從後勒頸又狂咬司機險死

美國佛羅里達州4月17日一名女子在叫車平台Uber召來一部汽車接載，豈料她上車一段時間後「突然發狂」，對司機發動襲擊，又勒又咬，司機險些丟命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。