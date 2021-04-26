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不見天日40天！法國15人參加實驗山洞生活 與世隔絕後失去時間觀念

香港01 / 何文翰
參與實驗者在40 天之間無法接觸陽光，沒有行動電話和手錶，也不能與外界聯絡，也必須靠踩單車來發電。圖／取自Adaptation Institute, Research and do Tank
參與實驗者在40 天之間無法接觸陽光，沒有行動電話和手錶，也不能與外界聯絡，也必須靠踩單車來發電。圖／取自Adaptation Institute, Research and do Tank

法國一項實驗讓15人到山洞生活40天，他們在4月24日離開山洞，重見天日。他們都失去時間觀念，有人以為只是過了23天。他們在離開時，除了面色因為久未接觸陽光而蒼白，全部笑容滿面。

15人年齡介於27至50歲，這8男7女3月進入法國西南部阿列日省（Ariege）的山洞，參與研究所Human Adaption Institute一個被稱為Deep Time的實驗，以測試他們在失去時空參照架構後的適應能力。

一行人在這段期間無法接觸陽光，沒有行動電話和手錶，也不能與外界聯絡。在這個氣溫只有約攝氏10度、相對濕度達100%的山洞中，他們須在一個位於地面45米下的水井抽水飲用，以及踩單車來發電。

法國一項實驗讓15人到山洞生活40天，他們都失去時間觀念，有人以為只是過了23天。圖／取自Adaptation Institute, Research and do Tank
法國一項實驗讓15人到山洞生活40天，他們都失去時間觀念，有人以為只是過了23天。圖／取自Adaptation Institute, Research and do Tank

15人按照自己的生理時鐘去起床、進食及睡眠，並以睡眠周期來計算日子。最少有1人估計，自己過了23日的山洞生活。

Human Adaption Institute的科學家與法國和瑞士實驗室合作，透過儀器觀察15人的睡眠情況、社交交流及行為反應。

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文章授權轉載自《香港01》

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