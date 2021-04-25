日本迪士尼上架維尼迷因梗產品 鄉民驚：當心辱華警告
日本迪士尼網路商店「shopDisney」與卡娜赫拉合作，推出小熊維尼系列產品，從T-Shirt、帽T到馬克杯都有，不過因為圖案重現了網路迷因梗「我看了X小」，讓許多台灣網友在PTT喊話迪士尼：「辱華警告」。
日本迪士尼與卡娜赫拉先前就在LINE合作過，當時推出貼圖受到不少人喜愛，其中也可以見到「我看了X小」圖案，這次又合作系列產品，雖然目前只在日本上架，不過仍引起海外關注。
PTT已有一票網友討論：「我整個被口水嗆到」、「辱華警告」、「上海迪士尼：完蛋」、「乳滑（辱華諧音）戰服」、「乳滑警報已響起」、「有人要開團代購嗎？想加」、「一定過不久就絕版」。
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