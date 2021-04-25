泰國馬路淹水成河工人照樣舖路 承包公司被網友罵爆

有看過在淹水中的道路倒混凝土鋪路嗎？泰國曼谷日前出現這有趣的一幕！當地網上瘋傳一段影片，只見馬路水淹到就像一條河，但修路工人竟然繼續鋪路，從畫面可見混凝土不斷倒入水中，影片中更有人揶揄做法「真是天才」，片段瘋傳後不少人恥笑工人做法，更懷疑他們其實是「騙工資」。

事件後來更被外媒報導，引起網友激烈討論，有人質疑在水浸下繼續舖路工程，純粹是為開工賺錢，這樣做更可能會令排水系統淤塞，但也有了解工程內情的網友解釋，混凝土在水中一樣可以凝固，更指工人可能是想快些把路舖好，但有網友猜中終極原因。真相曝光後，涉事工程公司進一步被網友罵爆，認為當局應向該公司問責，追討賠償。

泰國網上日前瘋傳一段影片，顯示修路工人在淹水的道路上倒混凝土，現場是曼谷巿的一條馬路，路面完全被洪水覆蓋，看上去像一條小河，但一輛工程車在路上不停前進，工人正在倒混凝土鋪路，畫面見到混凝土不停倒入水中，影片中有人說道「看、看，真是天才，把水泥倒入水中，我從未見過，這是否真的可以這樣做嗎？」

有網友看完後用泰國的諺語「to pour crushed chilli into the river」（將辣椒碎倒入河中）揶揄工人，意思即做徒勞無功的事，笑稱將水泥倒入水中等同白做。

影片後來更被外媒報導，最初有不少人取笑修路工人的行為，留言指「工人：無論如何我都收得到工資」，又認為他們這樣做，可能只是擔心工程延誤。不過影片很快變成認真討論，首先有人強調影片中倒的應該是混凝土而非水泥，分別在於水泥應該會被沖走，混凝土除了有水泥作粘合外，還有沙、砰石等物料，工人在水浸下鋪路可能會令排水系統淤塞，「碎石和水泥都會卡在排水系統，最終嚴重淤塞」。

有人留言解釋，混凝土其實是可以在水中凝固，只是需花費更長時間，如果事前已做好準備和規劃，在水中倒混凝土其實是可行的，而且混凝土倒在道路上還可以刮走，若然在攪拌機內硬化則會非常麻煩。有泰國網友也替工人「說話」，更去到片中的工地拍照，證明洪水退卻後混凝土已凝固，又解釋工人是在道路上一些已挖好的坑道內倒混凝土，應該是想盡快填補好路面，以免道路不平釀交通意外等，民眾不應取笑。

有聲稱是土木工程師的外國網友指，混凝土真的可以在水中凝固，工人這樣可防止洪水做成更大破壞，「如果他們是採用超快粘合的混凝土，他們事後還可以通過加熱將混凝土移除」，又補充混凝土一定時間內不倒出來就會硬化，只會浪費建築材料，但也認為承建商在準備混凝土前應注意天氣狀況。

許多從事相關行業的網友則斷言指承辦商這樣做，只是想清空工程車攪拌器內的混凝土，趕在變乾前排出，「因為清理道道比起清理混凝土攪拌機更容易」，形容工人的做法是最聰明的決定。

當地媒體指出，相關道路工程在淹水前已展開，由於混凝土是事前訂購的，只能在車上的攪拌機放置2至3個小時，如果不倒出來會在機內變乾，到時必須切開才能提取出混凝土，可能會弄壞車子，那就會造成很大損失。有泰媒採訪承辦商人員，對方承認當時工人只是被迫倒混凝土，以免混凝土在工程車內乾掉，記者到現場拍攝，確認混凝土真的已凝固，道路已經平整。

鋪路工程早於淹水發生前就已展開。 （thairath）

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文章授權轉載自《香港01》