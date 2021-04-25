女乘客搭Uber睡醒後發狂 從後勒頸又狂咬司機險死

美國佛羅里達州4月17日一名女子在叫車平台Uber召來一部汽車接載，豈料她上車一段時間後「突然發狂」，對司機發動襲擊，又勒又咬，司機險些丟命。

現年22歲的Uber司機荷西（Michael Hassey Jr.）4月17日在坦帕（Tampa）接載一名55歲的女子史迪威（Michele Stillwell），豈料幾乎出現「有命開工、沒命收工」的情況。

史迪威上車後不久睡著，但她突然醒來後，尖叫說「我的女兒！」她之後向前攻擊荷西，從後座伸出雙手勒住荷西頸部，企圖令他窒息。當時是當地時間下午4時45分。荷西將車停在路邊並嘗試逃走，但史迪威從2個前座座位的空間擠上前，拉住及抱住他，再用力狠狠咬在他頸部。

車上影片顯示，史迪威一直高叫「你會死！」以及「你死定了！」，而荷西則說「我呼吸不了，我只是你的Uber司機。」女子則大叫一個「死」字回應。

警方指出，女子繼續咬他、勒他以及動手抓他，男子完全無抵抗之力。男子事後回應為什麼他沒出手制止史迪威：「我任由事件發生，我沒將手伸到後方的她身上，因我有兩名姊妹，以及我從小被教導不對女生動手。」他曾嘗試說服史迪威但沒有用，於是嘗試報警求助，但史迪威將電話撞跌。

所幸他的叫聲引起一名途人注意，途人前來救援，將史迪威拉開。情況一直持續到警察獲報到場。警方稱史迪威是受到酒精影響，她已被捕。史迪威事後稱，她忘了自己做過什麼，並在18日獲准保釋，交保1.5萬美元（約新台幣42萬元）。

荷西事後猶有餘悸，稱襲擊對他造成極大心理創傷，他需接受心理醫生治療，也將放棄繼續當Uber司機。他稱自己猶如置身在一套恐怖片，他將永遠忘不了此事。

史迪威被捕後警方所拍的照片。（美國佛州皮內拉斯縣治安官辦公室）

延伸閱讀：

雙重變種病毒B1617、醫院缺氧、集體火葬 9件事了解印度疫情實況

調查揭四成人支持英女王在位至離世 逾半指哈利夫婦破壞王室聲譽

文章授權轉載自《香港01》