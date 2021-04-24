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美女人妻坐警方直升機！興奮自拍上傳抖音 警員丈夫下場慘了

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美女人妻坐警方直升機！興奮自拍上傳抖音 警員丈夫下場慘了

香港01 / 記者卓柏安／報導
從網路上流傳的短片可見，該人妻在寫有「泰國皇家警察」的飛機前拍照留念。 圖／twitter「Erich Parpart」影片截圖
從網路上流傳的短片可見，該人妻在寫有「泰國皇家警察」的飛機前拍照留念。 圖／twitter「Erich Parpart」影片截圖

豬隊友無處不在！泰國最近有美女人妻上傳與警員丈夫乘坐警方直升機「兜風」的短片，其中人妻更在片中興奮地對鏡頭搔首弄姿，猶如去旅行遊覽一樣。短片上傳至TikTok後迅速引起網友甚至警方高層的關注，警方已經設立委員會調查事件，並將涉事警員調職。

綜合報導，該名人妻最初在TikTok帳號「@Keng_pakapawan」上傳該段兜風短片，即使她在短時間內刪除影片，仍火速被網友備份並再次上傳至網路。全片長33秒，最初見到人妻在寫有「泰國皇家警察」的直升機前拍照留念，鏡頭一轉已經看到她坐在已經升空的直升機上，警員丈夫坐在她身旁。人妻不斷在鏡頭前微笑及擺姿勢拍照，丈夫亦一度持機自拍。最後，鏡頭拍下機艙內的情況及窗外風景。

當地警方指短片於2019年9月28日拍攝，片中的人妻丈夫是警員耶高（Akkarapol Yeekoh），於烏隆府警署任職調查員，事發後被降職及調到其他職位工作，作為瀆職的懲罰。烏隆府警察指揮官表示，他們已經設立委員會調查事件，以捍衛組織的形象及防止政府機構受到損害。

人妻在機上不斷擺姿勢自拍，其丈夫亦有入鏡，影片更曾經拍下機上的情況及窗外風景。圖／twitter「Erich Parpart」影片截圖
人妻在機上不斷擺姿勢自拍，其丈夫亦有入鏡，影片更曾經拍下機上的情況及窗外風景。圖／twitter「Erich Parpart」影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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