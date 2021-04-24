看房驚見「詭異方格」樓梯 他放棄買房網曝真實用途

美國馬里蘭州的夏德曼（Tony Shadman）近日到哥倫比亞市看房，未料一進房後卻發現樓梯形狀詭異，為上下不對稱的突出交錯方格，他立即將畫面放上網路，引來網友熱議，而網友也為夏德曼解釋該樓梯的設計原理，不過夏德曼聽後反而放棄購買。

根據「Insider」報導，夏德曼和妻子看上這棟3房3衛的住宅，屋主開價40萬美元（新台幣約1200萬元），不過夏德曼進房後卻被樓梯設計驚呆，只見通往閣樓的樓梯呈現「交錯踏面」設計（Alternate-tread），樓梯面互不對稱、相互交錯，雖然夏德曼對房子相當有興趣，但最終仍沒有選擇購買。

原來這種交錯踏面設計的樓梯，目的是減省房內空間，使用者每次上樓時都必須踏出同一隻腳，不過這種設計並不適合需要頻繁上樓的家庭，由於美國的建築規範未限制交錯踏面樓梯，因此小房型的住宅經常有這種設計。

夏德曼表示，因為自己是大家庭，交錯踏面的樓梯並不是最安全的選擇，最後還是放棄出價，不過該影片放上網路後卻引來大量迴響，許多網友表示自己是第一次看到這種設計，感謝夏德曼貼出影片，讓觀眾長知識。