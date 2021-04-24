13歲男童體重飆破200公斤 「胖到無法行走」悲慘身世曝

許多新鮮人剛開始找工作並不順遂，不過如果遇到暖心企業送上「安慰禮」，也許能讓失落的心情好一些。日本有名女網友近日指出，自己去應徵番茄醬大廠可果美（カゴメ），不過她在書審時被刷下，原本以為事情結束了，沒想到後來竟收到公司送來一箱安慰禮跟一封感謝信，讓她好感動，也讓底下網友直呼公司「超暖心」。

2021-04-22 19:07