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13歲男童體重飆破200公斤 「胖到無法行走」悲慘身世曝
泰國一位13歲男童患有自閉症，出生時體重正常，未料短短幾年後體重直線飆升，突破200公斤，男童胖到無法行走，還有呼吸困難的問題，由於男童父親外遇離家，僅剩80歲祖父照顧，求助無門下找上當地的帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation）協助，成功讓男童接受治療。
根據「sanook」報導，男童除了有心理疾病外，他的父親在他3歲時離家，家中僅剩罹患腦癌的母親、祖父母照顧他，不過母親、祖母相繼去世下，只剩祖父扛起家計。男童因飲食失控狂吃，但祖父母剛開始不以為意，一餐提供他2大碗白飯、4瓶以上牛奶等食物供他吃，直到男童胖到無行走時，祖父才求助基金會幫忙。
男童祖父每日都要照顧男童起居，男童身體太熱時還要拿冷水澆他，不過祖父工作忙碌，也未能好好待男童去看醫師，最終基金會瞭解情況後，將男童的處境放上臉書求援，許多機構都前來關心，並將男童送到醫院治療，未來他除了控制體重外，也會接受心輔，改變生活習慣、人際溝通。
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