一次交往35女！打工男靠1招榨乾熟女 慘遭「婦仇者聯盟」反擊

又有「時間管理大師」了？一名39歲的日本男子被人踢爆同時有35名女友，還假藉生日名義，向女友們騙取昂貴禮物，彷彿每天都在過生日一樣，相當快活，然而這些女性得知後怒不可遏，成立自救會向警方報案，公開渣男行徑。

根據日媒《MBS》報導，39歲男子宮川隆史沒有固定收入，平時靠打工維生，日前他被多名女性控告詐欺，原因在於宮川隆史都說一些甜言蜜語，哄騙交往對象給他買生日禮物，還會向不同人「編造生日」，像是他會對一名40歲女性說自己生日在7月，又對另一名35歲女性謊稱生日在4月。

因為深陷甜言蜜語，這些女性買單了許多禮物，包括電子禮券、西裝等，總共價值10萬日圓（約新台幣2.6萬元）。宮川隆史也會向她們推銷淋浴產品，受害女性多達35人之多。事後，這些女性發現被宮川隆史敲詐，怒而成立一個「婦仇者聯盟」，向警方報案。

後來日本媒體在街頭上堵訪到宮川隆史本人，但宮川隆史不想回答任何問題，直接落荒而逃。目前警方以涉嫌詐欺罪逮捕宮川隆史，但他表示，「在律師來之前，不想談任何事情」，警方也揭開宮川隆史真正的生日，是11月13日。