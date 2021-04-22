值勤員警巡邏車上親熱20分 民眾斥：不能忍到下班以後嗎？

英國2名蘭開夏郡員警2日被民眾目擊，巡邏車停在大賣場停車場後，就在車內親熱20分鐘。目擊民眾表示女員警下車後，還折回駕駛座，從窗外舌吻男員警。

女員警下車後，還折回駕駛座，從窗外舌吻男員警。圖／取自 dailymail

目擊民眾說當時他和朋友坐在停車場裡，他去修車。修車完畢後他們停在大賣場停車場稍事休息。他的朋友留意到一名女子開車接近男員警的警車後下車到警車上，「感覺怪怪的」。

英國網路媒體LADbible報導，女子是當天沒有值勤的員警，男員警則在執勤中。目擊民眾直指員警在值勤時做出這些行為很不恰當：「他跟女子坐在車裡親吻、臉碰在一起，在車裡坐了大約20分鐘。人們走過車子看到裡面的狀況，會想著怎麼發生這樣的事？他們在車上嘻笑、開玩笑和親吻。我認為即使是在午休時間，他們都不該在值勤時這麼做，看起來很糟糕。難道他們不能忍到下班以後嗎？」目擊民眾補充員警在停車場待了約1個小時，斷定應該不是午休時間。並表示：「蘭開夏郡很大，他們應該有很多事要做，好比說去幫助遭竊的民眾。」

蘭開夏郡警方發言人將其描述為「個案」並稱已約談這對員警，對方也為自己的行為道歉，宣布「此事結案。」