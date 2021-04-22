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老婆變繼母！人妻與夫失和後找公公哭訴 公媳相戀修成正果

聯合新聞網 / 綜合報導
公媳相戀修成正果。圖／取自dailymail
公媳相戀修成正果。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國31歲女子艾莉卡（Erica Quiggle）和她60歲公公傑夫（Jeff Quiggle）雙雙與原配離婚結婚生子。

報導指出艾莉卡跟傑夫繼子賈斯汀（Justin Towell）的婚姻在2011年觸礁，傑夫安慰心碎的她。當時只有21歲的艾莉卡很快就接收到傑夫的愛並感念在心。兩人在2017年各自結束婚姻後公開了戀情，並在2018年生下女兒。

艾莉卡跟前夫賈斯汀共同擁有9歲兒子的撫養權，賈斯汀與他的母親也都再婚並生活在同一個社區裡。

傑夫很高興艾莉卡幫他實現了成人父的夢想：「我要好好退休了，和女兒一起做這些事情。」傑夫強調他和艾莉卡的年齡差異不困擾他們：「人們總是以為我只有40多歲。」

賈斯汀也為艾莉卡跟傑夫送上祝福，表示：「事情發生好幾年了，我已經把它拋之腦後，繼續前進。我和艾莉卡有個孩子，我們必須先想到他。我們會盡力支持對方，並冷靜處理事情。」

網友leantoo稱艾莉卡跟公公結婚是最好的復仇：「現在她是前夫的繼母了！」網友Felia則認為：「傑夫在艾莉卡心靈脆弱之際趁虛而入，這段婚姻可能會變成另一場災難。」 網友eddiecurrent2000讚美艾莉卡很好看：「難怪傑夫會被迷倒。」網友Annie獻上祝福：「只要他們快樂就好。」

婚姻 結婚 離婚

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