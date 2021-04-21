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幽默葬禮一掃陰霾！「歡樂棺材」現身 哀悼者哄堂大笑忘悲傷

聯合新聞網 / 綜合報導
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。圖／美聯社
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。圖／美聯社

美聯社報導，在紐西蘭一場肅穆葬禮，當抬棺者緩緩將棺木抬進教堂，數百名哀悼者突然一陣哄堂大笑。原來，這個棺材是巨大的奶油甜甜圈捲。

亡者遺孀黛博拉（Debra）說：「這掩蓋了過去幾週的悲傷，大家最後的回憶都是甜甜圈和我先生的幽默感。」

奶油甜甜圈捲造型棺材。圖／美聯社
奶油甜甜圈捲造型棺材。圖／美聯社

甜甜圈捲棺材是亡者表親霍爾（Ross Hall）的最新作品。霍爾在紐西蘭設立一家名為Dying Art的公司，專門製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。

霍爾表示：「有些人想透過棺材表達心聲，我很樂意效勞。」霍爾的想法回溯自15年前他試著立遺囑，並想著自己的棺材不想跟其他人一樣：「我想要一個上面有火焰的紅色棺材。」

半年後，霍爾決定將他原本招牌設計公司轉型成棺材設計公司，他還諮詢幾位葬儀社朋友的意見，最後在眾人疑惑又充滿興趣的目光下，這個點子逐漸成形了。

霍爾使用特製的空白棺材，再拿纖維板和膠合板添加細節。棺材上的設計則是透過數位印刷印出來。有些設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。霍爾製作的棺材都是能生物分解的，通常與死者一起埋葬或火化。

棺材根據不同設計售價約為紐幣3,000元至7,500元（約合新台幣6萬至15萬元）。

霍爾指出葬禮的氣氛在最近幾年發生了顯著變化：「人們現在認為葬禮是慶祝生命，而非哀悼死亡。」

霍爾提到自己原本希望死後葬在火焰的紅色棺材裡，最近改變主意並已發電子郵件給孩子們：「想穿豹紋丁字褲，放在透明棺材裡。」但他笑稱：「孩子們拒絕我了。」

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社

有些棺材設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。圖／美聯社
有些棺材設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。圖／美聯社

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。圖／美聯社

棺材 紐西蘭 葬禮 教堂

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