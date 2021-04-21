院子驚見絕跡猛禽？她指監視器畫面裡奔逃動物：是恐龍！

美國女子瑞安（Cristina Ryan）月初發現自家監視器凌晨3:40拍到一隻像「恐龍」的動物在她院子裡奔跑。瑞安說：「也許我看《侏羅紀公園》太多次了，但我覺得自己看到了猛禽或某種小恐龍！」

美國福斯電視台頻道35（FOX35）報導，瑞安給她朋友看那段畫面，大家都贊同：「牠看起來像隻小恐龍。」

網友Mandy Foust放慢影片速度反覆觀看表示：「牠看起來像一個穿著恐龍服裝的人。牠的後腿看起來像人的後腿。」網友Janet McDonald卻認為：「畫面中動物的尺寸看起來比人小很多。」

網友Heather McMillan則稱：「從畫面中牠頭的特徵判斷應該是鬃獅蜥，我自己有養一隻。可能是某人養的寵物，不小心放出去了，這可憐的小傢伙好像嚇壞了，牠在外頭氣候條件下應該無法活很久。」但網友Emily Owens駁斥：「鬃獅蜥不可能長這麼大，也無法跑這麼快，應該不是鬃獅蜥。」

網友Jacqueline Cobbett暫停影片仔細觀察後說：「牠看起來像是頭上蓋著水桶的狗，後面還拖著皮帶或繩索。」