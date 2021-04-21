快訊

台中豐興鋼鐵廠爐渣車爆炸起火 2名工人燒燙傷

NBA／「宇宙網」難合體 哈登傷勢復發恐無限期休戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

院子驚見絕跡猛禽？她指監視器畫面裡奔逃動物：是恐龍！

聯合新聞網 / 綜合報導
監視器畫面裡出現奔逃的動物。圖／取自fox35orlando
監視器畫面裡出現奔逃的動物。圖／取自fox35orlando

美國女子瑞安（Cristina Ryan）月初發現自家監視器凌晨3:40拍到一隻像「恐龍」的動物在她院子裡奔跑。瑞安說：「也許我看《侏羅紀公園》太多次了，但我覺得自己看到了猛禽或某種小恐龍！」

美國福斯電視台頻道35（FOX35）報導，瑞安給她朋友看那段畫面，大家都贊同：「牠看起來像隻小恐龍。」

網友Mandy Foust放慢影片速度反覆觀看表示：「牠看起來像一個穿著恐龍服裝的人。牠的後腿看起來像人的後腿。」網友Janet McDonald卻認為：「畫面中動物的尺寸看起來比人小很多。」

網友Heather McMillan則稱：「從畫面中牠頭的特徵判斷應該是鬃獅蜥，我自己有養一隻。可能是某人養的寵物，不小心放出去了，這可憐的小傢伙好像嚇壞了，牠在外頭氣候條件下應該無法活很久。」但網友Emily Owens駁斥：「鬃獅蜥不可能長這麼大，也無法跑這麼快，應該不是鬃獅蜥。」

網友Jacqueline Cobbett暫停影片仔細觀察後說：「牠看起來像是頭上蓋著水桶的狗，後面還拖著皮帶或繩索。」

恐龍 監視器 寵物

延伸閱讀

打開蚊香驚見「洞洞鐵蓋」...真實用法讓她震驚：今天才知道

吃鹽酥雞驚見「蝸牛」氣找店家理論 老闆娘嗆：哪能控制

好市多驚見「腳臭餅乾」 網推爆：配氣泡水讚啦

牛肉麵吃一半驚見「水龍頭」 全網傻眼直呼：好噁！

相關新聞

院子驚見絕跡猛禽？她指監視器畫面裡奔逃動物：是恐龍！

美國女子發現自家監視器凌晨拍到一隻像「恐龍」的動物在她院子裡奔跑。

用手機拍照也會曝露年齡？「這個拿法」竟成為年長者指標

幾年前，民眾多會使用底片相機或數位相機來記錄生活的每個縮影，然而隨著科技越來越發達，「隨手一拍」逐漸變成主流，手機開始成為多數人拍照的第一選擇...

發現海底神祕生物？大嘴獠牙魚怪擱淺海邊 網友揭開神秘身分

英國女子日前在海岸遛狗時，發現一隻長著巨大舌頭和鋒利牙齒的奇怪生物擱淺岸邊。

名古屋孕婦剖腹命案／子宮遭剖開塞電話 嬰兒落地啼哭兇手成謎

孕婦為誕下新生命而十月懷胎，實在值得佩服，惟日本名古屋於1988年代卻發生一宗駭人聽聞的孕婦慘遭剖腹取嬰命案！該名已過了預產期、隨時可能產的孕婦，在家中被人以極其殘酷的方式殺害，除了頸有勒痕，更被兇徒剖腹，硬生生取出胎兒後，子宮卻被塞入家用電話及米奇老鼠卡通鎖匙扣，死狀極之恐怖。

養了三年還不長… 他解剖多肉盆栽發現驚人事實「完全看不出來」

現在技術進步，人造物品與真實物品的差距，幾乎已所剩無幾。最近日本就有一位網友，養了一株盆栽多年，沒想到最近才發現不是真品，讓他又好氣又好笑。

17歲少年耗時2年 用一台舊手機換到保時捷敞篷車

美國加州17歲少年奧提茲開著保時捷名車上下學，然而這輛車並不是他父母買給他的，而是他用一台舊手機「換」來的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。