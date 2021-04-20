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用手機拍照也會曝露年齡？「這個拿法」竟成為年長者指標

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友發現不少人用手機拍照時都會有個「特殊習慣」，並指出可以透過「手機拍照方式」分辨出一個人的年齡。示意圖／Ingimage
日本網友發現不少人用手機拍照時都會有個「特殊習慣」，並指出可以透過「手機拍照方式」分辨出一個人的年齡。示意圖／Ingimage

幾年前，民眾多會使用底片相機或數位相機來記錄生活的每個縮影，然而隨著科技越來越發達，「隨手一拍」逐漸變成主流，手機開始成為多數人拍照的第一選擇。近日，一名日本網友發現不少人用手機拍照時都會有個「特殊習慣」，並指出可以透過「手機拍照方式」分辨出一個人的年齡，進而引發討論。

日本一名網友在推特分享個人的觀察心得，他發現民眾使用手機拍照時多半可以分為「兩個方式」，第一個是將食指與大拇指分別放到手機的邊框兩側，其他手指則作為輔助支撐之用，並使用右手的食指或大拇指操控快門鍵；另一個方式則是用右手固定手機，用左手手掌撐住手機的重量，以右手的手指操控手機進行拍照。

推特主發文指出，有使用過相機的人多半會使用左邊的方式拿手機（如左圖），而比較少接觸相機或比較年輕者，則會使用右邊的方式拿手機（如右圖）。圖／取自Twitter@pddk
推特主發文指出，有使用過相機的人多半會使用左邊的方式拿手機（如左圖），而比較少接觸相機或比較年輕者，則會使用右邊的方式拿手機（如右圖）。圖／取自Twitter@pddk

該名推特主表示，「使用過相機的人大多都會用左邊（上圖左側）的拿法」，由於相機的鏡頭大多都在正中央的位置，民眾便會下意識地避開正中間，以拿相機的方式使用手機拍照。「18歲左右的人則會用右邊（上圖右側）的拿法固定手機」，由於這個年紀的人接觸到相機的機會可能比較少一些，所以多半會以「不與手機鏡頭直接接觸」的方式支撐手機，並拍攝照片。

對此，推特主也在文中指出「後者的拿法真的比較容易拍攝，對他們（年齡約在18歲左右的人）來說，這樣的拍攝手法是很理所當然的」，畢竟手機本身與相機不同，兩者鏡頭的位置也不一樣，以左手手掌支撐手機的重量，不僅不會擋到手機的鏡頭，也能比較穩固的撐起手機本體。

以「手機拍照方式」區分使用者年齡的方法立刻引來網友討論，「這個分法很聰明耶」、「我都沒有發現…，這樣就曝露我其實是個大叔了」、「普通相機的鏡頭都在中間，下意識得去避開它後，就曝露年齡了…」，也有人實驗後表示，「右邊的拿法真的比較穩，不用擔心會掉」、「試了右邊的拿法，發現真的很穩定」，但不少人也提出不同看法，「我才15歲，但我用的是左邊的拿法耶…」、「18歲的我從沒碰過相機，但我是用左邊的拿法」。

日本網友指出，雙手放在手機兩側的拍照方式，多半是年齡比較年長、較常接觸相機的人。示意圖／Ingimage
日本網友指出，雙手放在手機兩側的拍照方式，多半是年齡比較年長、較常接觸相機的人。示意圖／Ingimage

日本 手機 相機 推特 Twitter

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