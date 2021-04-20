發現海底神祕生物？大嘴獠牙魚怪擱淺海邊 網友揭開神秘身分

英國媒體Devon Live報導，當地女子邁娜德（Angela Mynard）13日跟丈夫在得文（Devon）附近的海岸遛狗時，發現一隻長著巨大舌頭和鋒利牙齒的奇怪生物擱淺岸邊。

邁娜德隨後上傳生物圖像到臉書社團發問：「誰能告訴我這是什麼魚？牠喉嚨深處還有更多牙齒，如果我游泳時腿不小心碰到牠後果一定很慘...」網友爭論著那塊恐怖頭骨到底是什麼。

有些人猜測是鮟鱇魚（monkfish）：「這毫無疑問是巨大嘴巴裡長著鋒利牙齒的海底捕食者。」有人認為這是俗稱老虎魚的有毒魚種「玫瑰毒鮋（Stonefish）」。

網友redrascal1表示很驚訝看到這種魚：「海洋中仍有許多地方尚未開發。」網友Skye1066則99.9%肯定這隻生物是鮟鱇魚：「我住在東南方著名海邊附近，當地人會抓這種魚拿去賣。魚販會在攤子上展示新鮮鮟鱇魚。」

網友Saint Nick也說這是鮟鱇魚無誤：「這種魚能長到30公斤這麼重，牠們在西南海岸很常見，但是動作相當遲緩，總是在海裡靜待獵物。」