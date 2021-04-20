名古屋孕婦剖腹命案／子宮遭剖開塞電話 嬰兒落地啼哭兇手成謎

孕婦為誕下新生命而十月懷胎，實在值得佩服，惟日本名古屋於1988年代卻發生一宗駭人聽聞的孕婦慘遭剖腹取嬰命案！該名已過了預產期、隨時可能產的孕婦，在家中被人以極其殘酷的方式殺害，除了頸有勒痕，更被兇徒剖腹，硬生生取出胎兒後，子宮卻被塞入家用電話及米奇老鼠卡通鎖匙扣，死狀極之恐怖。

已足月的嬰兒身上亦有受傷，被返家的爸爸發現時連着臍帶在地呱呱啼哭，雖然有流血及受低溫影響，加上是被人暴力取出，但經搶救後奇蹟保住性命，總算是不幸中之大幸。這宗兇殘的「名古屋孕婦剖腹命案」距今已32年，早已過了日本公訴罪的時效，目前兇手仍然是個謎，只能成為懸而未破的檔案。

案發於1988年3月18日，當時31歲的守屋靖男（化名）與27歲新婚妻子美津子住在名古屋中川區自家一幢公寓的2樓單位，腹大便便的美津子已懷孕10個月，且過了預產期5天，雖然隨時都可能臨盆，但她選擇留在家中，打算直至陣痛才趕去醫院，丈夫則如常上班，並會每天2次致電回家探問妻子狀況。

守屋靖男表示，平時妻子會在電話響3下之內接聽，當日下午1時他致電回家時，美津子一切正常，且回答尚未出現陣痛；至傍晚6時50分，靖男在離開公司前再致電回家，但卻連響十幾聲都無人接聽，靖男擔心妻子是否出事，立即衝回家查看。

到了晚上7時40分，靖男終於趕返家，在公寓樓下抬頭一望，隔窗見到2樓家的窗戶完全漆黑，與平時燈火通明的情況完全不同，應早已收入屋內的衣物則原封不動掛在露台。靖男急忙上樓，發現理應上鎖的大門竟然輕易轉開，明顯沒有鎖好。

靖男入屋後離奇聽到嬰兒微弱哭聲，心想妻子可能突然生產了，惟走入房內查看，赫見美津子雙手遭反綁，頸部纏繞住電暖爐電源線，腹部更遭到剖開，雙腿全是鮮血張開，明顯已經死亡。而美津子兩腿間有有男嬰連着臍帶在血泊中虛弱地哭泣，嚇得靖男跑向玄關想撥打電話求救，卻發現原本放着電話的位置空無一物，靖男唯有下樓向鄰居求救幫忙報警。

警方接報到場調查，經初步驗屍鑑定，證實美津子生前沒有遭到強暴，但被人用利器劃出1道約38厘米長、2.8厘米深的傷口，兇從從其腹中取出男嬰，然後竟把原本放在玄關的電話，以及一個來路不明的米奇老鼠鎖匙扣塞入美津子的子宮內。警方推算美津子的死亡時間大約是當天下午4時，兇案現場無法找到兇手任何指紋，而且死者沒有激烈反抗，屋內貴重財物沒有被掠走，僅美津子錢包中內數千元日圓被取去。警方更發現屋內有被收拾抹洗的痕，基於現場狀況，警方相信兇手明顯不為財色犯案，且不排除是熟人所為，即先勒斃美津子，再向她剖腹取出嬰兒，而其行兇動機成謎。

警方除了調查靖男及美津子的交友狀況外，亦詢問當日經過現場附近的435名途人，但都沒有發現特別線索。其間警方一度懷疑是否靖男行兇殺妻，但他回家前一直留在公司，擁有完整不在場證明，因而洗脫嫌疑。

警方亦曾嘗試還原案件真相，美津子曾利用網絡販賣家庭用品，當日下午1時50分左右，其1名主婦友人曾帶同小朋友登門到訪，購買大約2000日元的除臭劑，美津子將錢收在錢包內，其間她們更一起品嘗士多啤梨，至下午3時，美津子陪同對方到停車場離開。

下午3時10分至20分，住在公寓1樓的另1名主婦懷疑曾見過兇徒，當時她先聽到有人正扭轉其門鎖，同時按動門鐘，主婦將門半開，從門縫外發現有1名身高大約165厘米、年約30歲、看似是上班族的圓臉男子站在門口，詢問是否知「ナカムラ（音譯：中村）先生」住在哪兒？主婦稱「不知道」後關門。

隨後有多人聲稱曾目擊該名男子在公寓附近徘徊，雖然無法確定對方與案件是否關係，但唯一可以確定的是死者丈夫姓名沒有「中村」二字，而因為線索太少，警方亦未能尋獲該名曾在公寓出現的男子。

至於案中嬰兒，由於被兇手以非專業的方式剖腹生產，其左膝與左大腿內側共有3處外傷，加上失血及低溫影響，送院急救時情況並不樂觀，幸得爸爸靖男及祖父及時輸血，嬰兒頑強的生命力讓他保住性命，並在4月2日出院，父子事發後1年搬離開傷心地，據說已移居到夏威夷，以免在國內再看到案件種種而觸景傷情。

警方先後動用4萬警力追查案件，但直至2003年3月18日，即是案發後15年，案件超過日本起訴時效，只能成為難以破解的懸案，兇手及其犯案動機仍然是一個謎，而亦因這宗兇殘殺孕婦案件，日本從2005年1月1日起，殺人案的訴訟時效由15年改為25年。

這宗泯滅人性的日本懸案至今仍不時被人提起，而Netflix去年開播的《咒怨之始》（呪怨：呪いの家），亦有部份情節是參考了真實案件，當中就包括了這宗孕婦遭剖腹取嬰的慘案。

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文章授權轉載自《香港01》