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養了三年還不長… 他解剖多肉盆栽發現驚人事實「完全看不出來」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友養了盆栽多年，才發現原來是假的人造植物。圖擷取自twitter
日本一位網友養了盆栽多年，才發現原來是假的人造植物。圖擷取自twitter

現在技術進步，人造物品與真實物品的差距，幾乎已所剩無幾。最近日本就有一位網友，養了一株盆栽多年，沒想到最近才發現不是真品，讓他又好氣又好笑。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「Makoto Sakata」最近在網路上分享照片，照片中有一株多肉植物的盆栽擺在窗台邊，看起來十分療癒的樣子。但這位網友卻表示，這尊看似正常，讓他養了三年之久的多肉植物，其實是假的。

Makoto說，當初他在購買時，店裡的人還有詳細講解澆花方式，可見得連店員都看不出來這株多肉植物是假貨。不過在照顧一陣子後，Makoto發現這株植物都沒成長，且無論想盡任何方法都不見改善。

一次他剝下這株植物的苔，才發現裡頭居然有膠帶，這才曉得這株一直都是「人造植物」。不過他後來還是決定保留這株栩栩如生的假多肉植物，並且再到店裡買了一株新的，真正的多肉植物盆栽。

其他網友們也紛紛表示「我也花5年養過假的球藻」、「跟百元商店買的裝飾花一樣不會開」、「居然連多肉植物的人造品都有」、「最近的人造植物也挺不得了嘛」、「不好意思笑死了我」、「老婆陪我回老家時，也跑去在庭院澆花過，我才提醒『那都是人造植物喔』」。

盆栽 多肉植物

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