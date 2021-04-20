17歲少年耗時2年 用一台舊手機換到保時捷敞篷車

美國加州17歲少年奧提茲（Steven Ortiz）開著保時捷名車上下學，然而這輛車並不是他父母買給他的，而是他用一台舊手機「換」來的。

美國媒體《惠蒂爾日報》（Whittier Daily News）報導，奧提茲的朋友2年前送他一隻舊手機，他在大型免費分類廣告網站Craigslist歷經2年14次的以物換物後，最終換到保時捷Boxster S敞篷車。

奧提茲透露自己每天花5到6小時在網站上搜尋互換物件，能換到保時捷並不如外界認為這麼簡單。

奧提茲最初用朋友給的舊手機換到更好的手機，接著先後換到iPod Touch、幾輛越野摩托車、MacBook Pro、1987年份的Toyota 4Runner、高爾夫球車、更有價值的越野車，街車和一系列汽車。最終換到1975年份的福特復活經典車系Bronco。

奧提茲說年份較早的Bronco收藏價格高，預估他當時那台市價達15,000美元（約合新台幣42萬元）。奧提茲接著Bronco換到價值9000美元的保時捷（約合新台幣25萬元）。

奧提茲提到物品對不同的人具有不同價值，他有時可能以貨幣價值較低的東西來換取客觀上更高價值的物品。好比他用MacBook Pro換到Toyota 4Runner，是因為車主認為自己想要一台筆電而不是車子。

奧提茲很氣有些人叫他騙子：「我對交易者從不說謊。人們就是想完成這些交易。」

奧提茲的父親埃斯特萬樂見兒子從中獲得一些東西：「他學到責任心、事物的價值和談判技巧。希望他未來上大學成就自己的生活。」