760元打賭能完食50顆蛋 男吃到第42顆蛋昏迷不治

巴西一名跨性別女子奧莉維亞（Juju Oliveira）因為貪小便宜而害了自己，她在2017年為了整形變美，她找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」，醜陋的她想在網上募款尋求動整容手術的資金，可惜募款金額未達標，因此她決定將這些錢全部捐給需要的人，也決定放棄治療，帶著這張鬼臉繼續「醜下去」。

2021-04-17 20:58